Autofahrer steuert direkt auf zwei Feuerwehrmänner zu

Wegen des Radmarathons war eine Straße bei Pfronten kurz Ein Autofahrer fuhr mit seinem Wagen an der Wartschlange vorbei und auf zwei Feuerwehrmänner zu.

24.07.2023 | Stand: 13:20 Uhr

Zwei Feuerwehrmänner standen im Auftrag der Polizei am Samstag, 22. Juli, an der Achtalstraße bei Pfronten. Dort querten Teilnehmer des Radmarathons, weswegen die Feuerwehrmänner immer wieder kurzzeitig den Verkehr anhielten, so die Polizei. Die Absperrung dauerte jeweils nur wenige Minuten. Trotzdem schwerte ein Autofahrer aus der Warteschlange aus, beschleunigte und fuhr direkt auf die zwei Feuerwehrmänner zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.