Bei einem Verkehrsunfall auf der "Romantischen Straße" in Buching ist hoher Schaden entstanden. Die Fahrerin war wohl eingeschlafen.

17.01.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Unfall in Buching am Montagabend: Vermutlich wegen Sekundenschlafs ist eine 55-jährige Autofahrerin in Buching von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung herabgestürzt.

10.000 Euro Schaden nach Unfall in Buching

Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt. Doch das Auto, ein Gartenzaun und eine Werbetafel wurden beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Mehr Polizei-Nachrichten aus dem südlichen Ostallgäu lesen Sie hier.