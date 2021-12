Autodieb fährt von Wilhelmshaven bis Neuschwanstein - und landet im Gefängnis

Ein Autofahrer, der verbotenerweise ins Schloss Neuschwanstein fahren wollte, hat am Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst - und sich viel Ärger eingehandelt.

Am frühen Mittwochmorgen alarmierte der Sicherheitsdienst am Schloss Neuschwanstein die Polizei in Füssen, weil ein Autofahrer verbotenerweise bis zum Schloss Neuschwanstein fahren wollte.

Polizeibeamte rückten an, kontrollierten den Autofahrer - und staunten nicht schlecht. Zum einen stellte sich laut Polizei heraus, dass der 38-jährige Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab dann, dass dieses kürzlich im Bereich Wilhelmshaven als gestohlen gemeldet worden war.

Kurios: Die von Wilhelmshaven nach Schwangau

Der mutmaßliche Dieb war den ersten Ermittlungen zufolge tatsächlich von Norddeutschland mit dem gestohlenen Auto bis zum Schloss Neuschwanstein gefahren. Die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.

Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben außerdem, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl zur Verbüßung einer zweiwöchigen Ersatzfreiheitsstrafe bestand. Den zu zahlenden Geldbetrag zur Abwendung der Freiheitsstrafe konnte er nicht begleichen. Daraufhin brachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt.

Der Mann muss sich jetzt wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Befahrens einer gesperrten Straße verantworten. Das gestohlene Fahrzeug, ein Pkw der Marke Mercedes, stellten die Beamten sicher.

