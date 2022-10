Autofahrerin gerät mit knapp drei Promille in den Gegenverkehr

Eine betrunkene Autofahrerin ist in Schwangau mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Andere Verkehrsteilnehmer verhinderten reaktionsschnell Zusammenstöße.

03.10.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Am Sonntagmittag fiel Verkehrsteilnehmern gegen 14 Uhr ein VW Polo auf, der in starken Schlangenlinien von Füssen in Richtung Schwangau fuhr. Das Fahrzeug geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die alarmierten Polizeistreifen trafen die Fahrerin schließlich in Schwangau an. Ein Alkotest erbrachte einen Wert von knapp drei Promille. Gegen die 37-jährige Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sie musste ihren Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Die Polizeiinspektion Füssen sucht Zeugen: 08362/9123-0.

