Autofahrerin überfährt Telekom-Verteilerkasten - Mehrere Haushalte ohne Internet

Eine 53-Jährige hat am Freitag einen Verteilerkasten von Telekom umgefahren. Einige Haushalte in Halblech könnten daher ohne Internet sein.

24.09.2022 | Stand: 15:52 Uhr

Einen Verteilerkasten hat eine 53-Jährige am Freitag in Halblech überfahren. Wie die Polizei berichtet, kam die Frau am Nachmittag, rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie einen Verteilerkasten des Mobilfunkanbieters Telekom. Einen nebenstehenden Baum verfehlte sie knapp und blieb daher unverletzt.

Frau fährt Verteilerkasten in Halblech um: 10.000 Euro Schaden

Bei dem Verteilerkasten handelt es sich nach Angaben der Polizei um den Hauptverteiler der Ortschaft Halblech. Demnach haben nun mehrere Haushalte kein Internet mehr.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Verursacherin bekommt eine Anzeige wegen Störung von Telekommunikationsanlagen und einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

