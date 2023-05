"Eine der modernsten Lackierereien Europas": Auto Heuberger in Füssen investiert 2 Millionen Euro

Bis November soll die neue Anlage im Füssener Westen in Betrieb gehen. Was sich das Autohaus mit seinen 150 Mitarbeitern davon verspricht, erfahren Sie hier.

06.05.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Einer der modernsten Lackierbetriebe Europas soll in wenigen Monaten in Füssen seinen Betrieb aufnehmen. Das kündigte Firmenchef Reiner Heuberger beim Spatenstich für eine weitere, zwei Millionen Euro teure Halle an. Entstehen wird die neue Lackiererei an seinem Autohaus-Areal im Füssener Westen.

Bislang sind die sieben Heuberger-Mitarbeiter noch in den Räumen der ehemaligen Firma Lipp in der Seilerstraße tätig. Zum Jahreswechsel läuft dort aber der Mietvertrag aus. „Bis spätestens November möchten wir deshalb umziehen“, sagt Heuberger. Der Autohaus-Chef macht keinen Hehl daraus, dass alles aus seiner Sicht hätte noch rascher gehen können – wären da nicht manche Behörden gewesen. „Die haben es uns durch Auflagen und Normen ganz schön schwer gemacht“, sagt Heuberger und meint damit insbesondere Landratsamt und Freistaat. Hintergrund: Eine Lackiererei gilt dem Gesetz nach als Sondernutzung, für die besonders strenge Auflagen gelten. Doch die bis zum November entstehende Anlage sei so emissionsarm, da könne man künftig ohne Maske und Schutzkleidung durchlaufen, betont Heuberger.

Autohaus Heuberger in Füssen: Neue Lackiererei soll bis November in Betrieb gehen

Geplant ist eine 40 Meter lange und 27 Meter breite Halle, die unmittelbar an die Bundeswehr-Kaserne angrenzt. Die moderne Lackiererei erlaube es künftig, die Kapazität um bis zu 50 Prozent zu steigern. Auch eine Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen ist nicht ausgeschlossen. Derzeit arbeiten 150 Mitarbeiter in den Heuberger-Autohäusern in Füssen und Bernbeuren. Geführt werden die Marken Audi, VW und Skoda.

In der neuen Lackiererei würden aber Fahrzeuge aller Fabrikate und Karosserietypen bearbeitet. „Wir sind Partner von über 25 Versicherungen und bekommen daher viele Schadensfälle zur Bearbeitung“, sagt Heuberger. Darunter seien naturgemäß auch viele andere Marken.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sagte beim Spatenstich, eine solche Lackiererei gehöre auf dem Land zur Grundversorgung der Bevölkerung wie ein Bäcker oder Metzger. Lange Strecken zur Reparatur zu fahren, sei den Menschen nicht zuzumuten und obendrein ökologisch schlecht. „Wir sind stolz, bald eine so hochwertige Anlage hier in Füssen zu haben“, sagte Eichstetter.

Spatenstich neue Lackiererei Autohaus Heuberge Bild: Benedikt Siegert

Geheizt wird die neue Lackiererei im Autohaus Heuberger in Füssen mittels Bhkw

Heuberger bedankte sich seinerseits für die Unterstützung bei der Stadt, die ihm keine Steine bei der Planung in den Weg gelegt habe. Beheizt wird die Lackiererei übrigens mit einem 300.000 Euro teuren Blockheizkraftwerk, das auch gleich die bestehenden Gebäude mitversorgen soll. Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Verantwortlichen: Seit Beginn der Planungen vor über einem Jahr haben sich die Kosten bereits um 17 Prozent erhöht.