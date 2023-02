Kult-Objekt VW "Bully": Wie die Auto-Legende jetzt eine Renaissance erfährt

Fotograf Peter Gebhard reist in einem alten VW Bus um die Welt. In Füssen wird er davon erzählen. Und vom Kultcharakter des Bullis, der jetzt neuaufgelegt wird.

Autofans geraten schnell ins Schwärmen, wenn vom T1 die Rede ist. Der gerade einmal vier Meter lange VW-Bus genießt nicht nur unter Kennern als „der Bulli“ längst Kultstatus. Zwar liefen bis 1967 fast 1,8 Millionen Stück vom Band. Heute sind die Oldtimer aber dennoch echte Raritäten und sehr gesucht. VW versucht jetzt, sich diesen Kultcharakter wieder zu Nutze zu machen. Denn in Form des elektrischen „ID.Buzz“ erlebt der Bulli seit wenigen Wochen eine Renaissance am Automarkt.

Grund genug für Firma Heuberger, dem Bulli mal wieder einen ganzen Abend zu widmen. „Wir wollen an einem Abend die VW-Markentradition mit dem Weg in die Zukunft verbinden“, sagt Inhaber Reiner Heuberger. Er hat deshalb den GEO-Fotografen Peter Gebhard nach Füssen eingeladen. Einen Abend lang wird der Abenteurer von sich erzählen.

Vortrag im Autohaus Heuberger in Füssen: Fotograf Peter Gebhard reiste halbes Jahr im Bulli um die Welt

Eine große Rolle spielt dabei natürlich auch der T1. Sprich der gute, alte Bulli. Denn Gebhard reiste mit seinem 44 PS Mobil bis nach Island, war dafür ein halbes Jahr unterwegs. „Er steht damit für eine andere, eine entschleunigte Art des Reisens“, sagt Heuberger. Das passe damit gut in die momentane Zeit, wo viele Menschen ihren Urlaub verstärkt in der Nähe verbringen und insbesondere Camping wieder boomt. Heuberger hat schon mehrere Vorträge von Gebhard organisiert und sagt: „Er erzählt wahnsinnig viel Persönliches, viel von Land, Leuten und seinen Impressionen.“ Denn davon gewinnt der Abenteurer viel, wenn er mit seinen bescheidenen 44 PS in sechs Monaten rund 10 000 Kilometer zurücklegt.

Stoff genug also für einen Multimedia-Vortrag, den Gebhard am 3. März, ab 19 Uhr beim Autohaus Heuberger in Füssen hält. Besucher werden an diesem Abend auch Gelegenheit haben, einen Blick in den modernen Bulli zu werfen, den „ID.Buzz“. Seit November ist dieser am Markt erhältlich.

„Viele fieberten darauf hin“: VW Bulli hat bis heute viele Fans

„Es gibt viele Kunden, die regelrecht auf den Start hingefiebert haben“, sagt Alexander Kühn bei Heuberger für die VW-Nutzfahrzeuge verantwortlich. Selten habe er so ein großes Interesse an einer neuen Modellreihe erlebt wie beim „ID-Buzz.“ Ganz bewusst habe sich VW mit dem Design an den kultigen Bulli angelehnt. Auch die Wendigkeit und die verhältnismäßig kurze Karosserie sei eine Reverenz an den Ursprungs-Bus.

Für den Vortrag von Peter Gebhard gibt es Karten zu einem Unkostenbeitrag von 9,90 Euro. Sie sind erhältlich per Mail unter marketing@autohaus-heuberger.de oder telefonisch unter 08362/9192-84