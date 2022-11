Autokran hievt neuen Weihnachtsbaum in Füssen an seinen Platz

Er ist über zwölf Meter hoch und soll schon jetzt etwas Adventsstimmung in die Altstadt von Füssen bringen: Der neue Weihnachtsbaum. Wie der Aufbau verlief.

14.11.2022 | Stand: 10:38 Uhr

Schon etwas vorweihnachtliches Flair kam am Montagvormittag in der Füssener Innenstadt auf. Denn der Bauhof stellte dort gleich zwei große Fichten als Weihnachtsbäume auf. Der markanteste steht direkt am Magnusbrunnen mitten in der Fußgängerzone. Dort hievte ein Autokran um kurz vor acht den zwölf Meter hohen Baum in seine Verankerung.

Neuer Weihnachtsbaum in Füssen steht

Stammen tut die Fichte aus der Welfenstraße in Füssen-West. Wie Mitarbeiter des Bauhofs erklärten, sei der Baum etwas schief gewachsen und habe etwas gestutzt werden müssen, damit er auch wirklich zum Blickfang wird. Die Fichte habe ohnehin gefällt werden müssen und wurde der Stadt gespendet.

Neuer Weihnachtsbaum in Füssen steht am Magnusbrunnen

In Füssen wurde am Montagvormittag der neue Weihnachtsbaum aufgestellt. Bild: Benedikt Siegert
Weihnachtsbaum in Füssen am Magnusbrunnen aufgestellt. 12 Meter hohe Fichte stammt aus Füssen-West. Bild: Benedikt Siegert

Insgesamt drei Weihnachtsbäume werden heuer in Füssen aufgestellt

Im Füssener Stadtgebiet werden heuer insgesamt drei große Weihnachtsbäume aufgestellt. Einer am Magnusbrunnen, einer am Kaiser-Maximilian-Platz vor dem Gebäude von Füssen Tourismus und Marketing (FTM) und einer an der Uferpromenade in Hopfen. In aller Regel bleibt der Füssener Weihnachtsbaum bis zum Dreikönigstag stehe.