Autor Tobias Schuhwerk liest aus „Nüüf“

06.11.2023 | Stand: 06:20 Uhr

Wie lebt und arbeitet ein Alphirte auf einer abgeschiedenen Alpe im Allgäuer Hochgebirge? Dieser Frage geht Autor Tobias Schuhwerk in seinem neuen Buch „Nüüf“ (Hinauf) auf den Grund.

Am Donnerstag, 9. November, liest er ab 19 Uhr in der Buchhandlung Ortner in Pfronten in der Allgäuer Straße. Einen Sommer lang hat der Autor Älpler Patrick Schuster und Kleinhirtin Paula von der Einödsberg-Alpe in Oberstdorf immer wieder besucht und über die Schulter geschaut.

Die Alpe zählt zu den höchstgelegenen in Deutschland. Anhand von deren Beispiel beschreibt Schuhwerk, Chefreporter bei der Allgäuer Zeitung, die Faszination und den Mythos der Alpwirtschaft. „Ein eindrucksvolles Buch“, urteilte Bestsellerautor Michael Kobr, bekannt von den Kluftinger-Büchern, kürzlich in einem Interview.

Der Eintritt ist frei, Käse und Wein gibt es gegen eine Spende. Anmeldung unter info@pfrontener-forum.de erbeten.

