Schwangau: Azubis vom Hotel "Das Rübezahl" packen Tüten für Senioren

Die Azubis haben für ältere Schwangauer wieder Weihnachtstüten vorbereitet. Bereits zum dritten Mal findet die Aktion statt. Wie das Projekt entstanden ist.

15.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Auszubildenden des Schwangauer Hotels „Das Rübezahl“ haben zum dritten Mal Päckchen für Senioren gepackt. Die Idee zu dem Projekt ist während der Corona-Pandemie entstanden.

Tourist Information Schwangau: Aktion für Senioren startet am 19. Dezember

In diesem Jahr startet die Aktion am Montag, 19. Dezember. Die Auszubildenden des Hotels beschenken dabei ältere Menschen mit Eigenprodukten. Dazu wurden Weihnachtstüten beispielsweise mit Plätzchen, Rübezahl-Elixier, Mango-Chutney und weiteren Produkten gepackt. Die Idee dahinter hatte Gastronom und Hotelbetreiber Erhard Thurm gemeinsam mit Sohn Alexander vor zwei Jahren, als das Hotel pandemiebedingt geschlossen war und man überlegte, welche Projekte die Auszubildenden angehen könnten.

Hotel "Das Rübezahl" spricht von erfolgreicher Aktion

Aus Sicht der Familie seien die Weihnachtsaktionen ein Erfolg: „Viele Beschenkte haben sich telefonisch bei uns gemeldet und sich herzlich bedankt oder haben Dankeskarten geschrieben“, teilt die Familie Thurm in einer Pressemitteilung mit. Organisiert wird die Aktion eigenständig von den Auszubildenden des Hotels mit Küchenchef Erik Wendt. Die Lehrlinge haben sich kreativ in der Hotelküche entfaltet, gebacken, Marmeladen eingekocht und Lebensmittel kreiert und vorbereitet. Die Weihnachtstüten stehen am Montag von 9 bis 17 Uhr in der Touristeninformation zur kostenlosen Abholung bereit. Solange der Vorrat reicht, können die Seniorinnen und Senioren die Päckchen auch noch an den darauffolgenden Tagen abholen.