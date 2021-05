Bürgerbegehren gegen die Pläne am Explorer-Hotel in Nesselwang schon erfüllt - doch Initiatoren machen weiter

Initiatoren sammeln 700 Unterschriften gegen Pläne beim Explorer-Hotel in Nesselwang. Warum die Marktgemeinde das Planverfahren gerne durchgezogen hätte.

07.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Obwohl der Investor mittlerweile erklärt hat, auf die geplante Erweiterung des Hotels Explorer in Nesselwang zu verzichten, bleiben die Kritiker des Vorhabens aktiv. Wie die Interessengemeinschaft (IG) „Freunde der Maria-Trost-Allee“ mitteilt, hat sie diese Woche mehr als 700 Unterschriften zum von ihr initiierten Bürgerbegehren gegen die Hotelerweiterung an die Marktverwaltung übergeben. Sie hoffe nun, dass der Marktgemeinderat das Bürgerbegehren annimmt. Vermutlich wird das Gremium am kommenden Dienstag das Bauleitverfahren allerdings von sich aus einstellen. Damit hätte sich das Bürgerbegehren erledigt.