Bürgerinitiative sammelt weiter Unterschriften gegen umstrittene Kiesgrube in Rieden

Corona macht es der Riedener Bürgerinitiative gegen die Kiesgrube schwer, ihre Unterschriftenaktion durchzuführen

22.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die Riedener Bürgerinitiative „Bitte keine Kiesgrube auf der Flurnummer 425“ wird die Sammlung von Unterschriften gegen das Projekt fortsetzen. Das wurde beschlossen, als die Wahlurne mit den Unterschriften der Bürger zur Auszählung geöffnet wurde.

„Es war nicht einfach, so eine Unterschriftenaktion durchzuführen, fehlte doch wegen Corona der hierfür wichtige direkte Kontakt zu den Bürgern“, sagte Peter Lochbihler, einer der Mitbegründer der Bürgerinitiative. Sehr bemerkenswert fand Johann Schwarzenbach von der Bürgerinitiative die Tatsache, dass das Thema sauberes Trinkwasser bei den meisten interessierten Bürgern ganz oben stand. Deshalb war die Überraschung sehr groß, als sich aus der Wahlurne ein kleiner Berg von Unterschriftslisten auf dem Tisch zur Auszählung ergoss, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir haben bei Frau Landrätin Maria Rita Zinnecker um einen Termin gebeten, um ihr dann das endgültige Ergebnis bekannt zu geben“, sagte Hans Hack, der Vize-Vorsitzende der Kreisgruppe Bund Naturschutz Ostallgäu- Kaufbeuren. Man bitte alle Nachzügler, bis zu dem Übergabetermin die zusätzliche Möglichkeit zu nutzen, ihre Unterschriftslisten in einem Briefumschlag im Verkehrsamt abzugeben, entschied die Gruppe einstimmig.