Missglücktes Überholmanöver führt zu Unfall auf der B 310

Nebel behinderte Mittwochvormittag die Sicht auf der B 310. Eine Frau wollte mit ihrem Pkw ein anderes Auto überholen, als ein Fahrzeug vor ihr auftauchte.

20.10.2022 | Stand: 13:13 Uhr

Auf der B 310 ereignete sich am Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall nach einem missglückten Überholmanöver. Eine 67-jährige Frau fuhr auf der B 310 hinter dem Pkw eines 65-Jährigen in Richtung Forggensee. Die Sichtweite war aufgrund des Nebels stark eingeschränkt.

Als die 67-jährige mit dem Überholvorgang begann, sah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sie gab Gas, um den Überholvorgang zu beenden und scherte dabei zu früh ein. Als Folge touchierte sie mit dem rechten Fahrzeugheck die linke Fahrzeugfront des 65-Jährigen.

Nach Unfall bei Füssen: 3500 Euro Sachschaden

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Der 65-Jährige begab sich selbstständig in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 67-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun aufgrund fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen des Überholvorgangs werden gebeten, sich telefoisch bei der Polizei Füssen unter 08362 / 9123-0 zu melden.