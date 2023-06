Nach Crash mit der Leitplanke: Betrunkener erzählt Polizei, er finde sein Auto nicht

In Roßhaupten ist ein Betrunkener mit seinem Auto in eine Leitplanke gefahren. Danach ruft er die Polizei und behauptet, sein Auto nicht zu finden.

20.06.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Nachdem ein betrunkener Mann in Roßhaupten (Landkreis Ostallgäu) sein Auto auf der B16 in eine Leitplanke gefahren hatte, traf er eine kuriose Entscheidung. Laut Polizei stieg der 42-Jährige aus seinen Fahrzeug aus und rief die Beamten an. Sein Anliegen: Er finde sein Auto nicht.

Unfall in Roßhaupten: Betrunkener fährt in Leitplanke - leicht verletzt

Als die Streife vor Ort ankam, bemerkten die Polizisten, dass der Mann stark betrunken war. Bei dem Unfall wurde er außerdem leicht verletzt. Die Polizei brachte den Verletzten in eine Klinik und ordnete eine Blutentnahme an.

Der Schaden am Auto und der Leitplanke wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

