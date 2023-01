Pkw landet nach Überschlag in Höhe Festspielhaus auf dem Dach

Es war glatt auf der B16 bei Füssen. Eine 28-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach.

13.01.2023 | Stand: 13:49 Uhr

In den frühen Donnerstagmorgenstunden kam es auf der B16 Höhe des Festspielhauses zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 28-Jährige kam auf der glatten Fahrbahn ins Schlingern und im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die 28-Jährige musste durch die hinzugezogene Feuerwehr Füssen aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Füssen war mit zwölf Personen vor Ort. Die Fahrerin erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren.