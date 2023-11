B17 in Schwangau: Chaos wie an der Colomanstraße darf sich nicht wiederholen

Die monatelangen Verzögerungen beim Bau der Colomanstraße darf es an der B17 kein zweites Mal geben. Wie sich die Gemeinde Schwangau darauf vorbereitet.

20.11.2023 | Stand: 17:18 Uhr

Ein heikles Thema war es, das Bürgermeister Stefan Rinke jetzt bei der Bürgerversammlung ansprach: Den Ausbau der Colomanstraße in Hohenschwangau . Wie berichtet ist die Staatsanwaltschaft Kempten inzwischen in den Fall involviert. Eine Baufirma soll illegal von Füssens Megaprojekt, der Sanierung der Grund- und Mittelschule, Kies entnommen, nach Schwangau gefahren und an der Colomanstraße im Wasserschutzgebiet verbaut haben. Für etliche Zeit standen deshalb dort die Arbeiten still

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.