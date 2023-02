Fußgänger stirbt nach Unfall mit Auto im Krankenhaus

Ein Autofahrer übersieht in Bad Faulenbach einen Fußgänger und stößt ihn um. Der Mann stirbt wenig später im Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei.

21.02.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Nachdem er am Montag vergangener Woche von einem Auto erfasst worden war, ist ein 82-Jähriger in Bad Faulenbach am Mittwochabend seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Im Schwärzerweg in Bad Faulenbach hatte ein Autofahrer den Fußgänger übersehen und ihn rückwärts angefahren. Der Senior verletzte sich beim Sturz schwer.

Die Staatsanwaltschaft ordnete nach dem Tod des Mannes eine Obduktion an, um die Todesursache zu klären. gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

