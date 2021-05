Bad Faulenbach: Arbeiten am Mittersee beginnen

Badesaison kann im Juli starten. Was alles an der Badestelle und dem Park mit kneipp-spezifischer Ausrichtung geplant ist.

Nachdem die Sanierung der Alatseestraße abgeschlossen ist, kann nun die Umgestaltung der Badestelle am Mittersee beginnen. Wenn das Wetter es zulässt, sollen die Bauarbeiten am 27. Mai beginnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zusätzlich wird der Wasserpegel des Mittersees abgesenkt, um neben einer Reinigung diverse Baumaßnahmen zu ermöglichen. Der Wasserspiegel wird voraussichtlich bis Ende Juni abgesenkt bleiben. Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts kann die Badesaison im westlichen Teilabschnitt im Juli beginnen.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter, Landschaftsplanerin Gudrun Dietz-Hofmann, Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier sowie Vertreterinnen der Interessengemeinschaften (IG) Bad Faulenbach und Mittersee haben sich die finale Planung vor Ort noch einmal gemeinsam angeschaut. Wie berichtet, wird das frühere Mittersee-Bad im Faulenbacher Tal teilweise renaturiert und zu einem Park mit Kneipp-spezifischer Ausrichtung werden, der Ruhe und Gelegenheit zu Rückzug und Reflexion für Einheimische und Gäste zugleich bietet.

Spielbereich für Kinder und Ruheplatz

So entstehen etwa ein Kreativ-Spielbereich für Kinder, barrierefreie Flanierwege und ein ebenfalls barrierefreier Ruheplatz in Wassernähe. Zudem werden Bergahorn, Kiefern und andere heimische Baumarten gepflanzt. Die Westseite des Areals wurde bereits zu einer Liegewiese mit Badestelle zurückgebaut, wodurch künftig keine Verpflichtung mehr besteht, eine Badeaufsicht bereitzustellen.

Die Vertreterinnen der IG machten bei dem Termin deutlich, dass es ihnen wichtig ist, dass die Anzahl der Zugänge zum Wasser durch die Umgestaltung nicht abnimmt. Eichstetter versicherte, dass dies in den Planungen sichergestellt ist. Der Rathaus-Chef betonte: „Wir freuen uns, dass wir hier für die Füssenerinnen und Füssener einen weiteren Rückzugsort gestalten können und die Bürger, die das Areal seit Jahrzehnten nutzen – etwa unsere Mittersee-Damen –, mit der Planung zufrieden sind.“

Im Anschluss an den ersten Bauabschnitt folgt der zweite Projektabschnitt: Die bestehende Treppe und der bisherige Nichtschwimmerbereich werden erneuert, die Betonplatten am östlichen Uferbereich Richtung Waldwirtschaft werden zurückgebaut, so dass wieder ein naturnahes Seeufer entsteht. Das Gelände nördlich davon wird zu einer Ruhezone mit Relax-Liegen und Nischen zur Entspannung und Meditation umgestaltet. Die Arbeiten müssen bis Juni 2022 abgeschlossen sein.

EU-Mittel werden genutzt

Finanziert wird die kneipp-orientierte Renaturierung des Mittersee-Areals im Bereich der Freiflächen zum großen Teil mit EU-Mitteln aus dem Förderprojekt Lebensspur Lech. Der Investitionsumfang nur für die Freiflächen beträgt 360 000 Euro. Füssen Tourismus und Marketing hat als örtlicher Projektträger die Maßnahme in seinen Masterplan Kneipp aufgenommen, mit dem Füssen als Kneipp-Kurort weiterentwickelt werden soll. Nach diesem Schritt soll die Stadt das Prädikat Kneippheilbad erlangen.

Am Obersee geht Betrieb im Juni los

Früher als im Mittersee werden die Füssener voraussichtlich am Obersee eine Runde schwimmen können: Die Außenarbeiten auf dem Areal sind inzwischen abgeschlossen, teilte Eichstetter in der Sitzung des Stadtrates mit. Sollte der Inzidenzwert im Ostallgäu weiterhin so gut sein wie zuletzt, könnte die Badesaison am Obersee zum 1. Juni starten. Bei dieser Sitzung billigte der Stadtrat im zweiten Anlauf ohne Debatte auch die Benutzungssatzung für das Naturfreibad Obersee. Im ersten Anlauf war das nicht möglich, da Stadträtin Ilona Deckwerth mehrere Änderungswünsche vorgetragen hatte. Diese wurden nun berücksichtigt.