Der "Schuaschtar-Bäck" feiert 90. Geburtstag

Ruhestand ist für den Jubilar Carl Schuster aus Lechbruck ein Fremdwort. Auch mit 90 Jahren bringt er sich ins Gemeindeleben ein.

28.01.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Einen Ruhestand gibt es für den pensionierten Bäckermeister Carl Schuster aus Lechbruck kaum. Dafür ist er viel zu aktiv bei Tischtennis, Eisstockschießen, Schwimmen oder Schafkopfen. Zudem halten ihn seine Familie, die acht Enkel und vier Urenkel auf Trab. Bis heute steht er am Dirigentenpult vom „Lechbrucker Chor“, den er 1977 gründete. Am Freitag feiert der „Schuaschtar-Bäck“ seinen 90. Geburtstag in der Flößergemeinde.

Rein äußerlich hat ihn das Alter kaum erreicht, denn er versprüht immer noch seine aktive Frische und seinen Elan. Beruf, Familie und Muse prägten den Jubilar während seines ganzen Lebens. Als Sohn von Lehrer Carl Schuster und dessen Frau Gertrud kam er in Lechbruck zur Welt. Nach der Volksschule besuchte Schuster das musische Gymnasium mit Hauptfach Musik in Frankfurt. Der Krieg zwang ihn, in Heimatnähe zurückzuziehen und an die Oberschule nach Kempten zu wechseln.

Carl Schuster und sein beruflicher Werdegang

Er begann eine Bäckerlehre und schloss 1954 seine Meisterprüfung im Bäckerhandwerk ab. Danach pachtete er die Bäckerei Völk in Lechbruck und heiratete später seine Frau Karoline, geborene Bock. Das Ehepaar bekam zwei Töchter und einen Sohn. 1962 begann der Neubau der Bäckerei an der Schongauer Straße, die 1998 Sohn Carl übernahm. Seit 2016 ist die Bäckerei in den Händen seines Enkels Michael. In seiner Heimatgemeinde engagierte sich Carl Schuster von 1960 bis 1984 als Gemeinderat und von 1976 bis 2006 als Mitglied der Kirchenverwaltung.

Einen ganz besonderen Platz im Leben widmete Schuster der Musik: Als Kind lernte er Klavier und Geige und wirkte viele Jahre beim Kirchenchor mit. 1953 schloss er sich einer Tanzkapelle an und begleitete sie mit seinem Zupfbass bei Tanzmusik und Unterhaltung. In den 1970er Jahren dirigierte Schuster den damaligen Liederhort, bis er 1977 daraus den Volksliederchor, beziehungsweise den heutigen „Lechbrucker Chor“ gründete, den er bis heute leitet. (Lesen Sie auch: Aus mit 95 ist Beni Möst aus Rückholz als Gastwirt noch aktiv)

In der kleinen Werkstatt aktiv

Auch mit neunzig Jahren macht es ihm täglich Spaß, sich am Computer zu beschäftigen, weiterhin Noten und Verse zu schreiben, oder als Hobby-Handwerker viele Stunden in seiner kleinen Werkstatt zu verbringen. Sportlich aktiv ist er im Fußball, beim Kegeln und Skifahren, beim Tischtennis zu Hause, beim Schafkopfspielen in geselliger Runde oder draußen beim Schwimmen oder Eisstockschießen.

