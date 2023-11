Bald fällt der erste Schnee: Was man beim Winterdienst in Füssen beachten muss

Wo und wann räumt die Stadt? Welche Pflichten haben Anlieger? Die Stadt Füssen informiert die Bürger was es bei Schneefall zu beachten gibt.

09.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Es ist abzusehen, dass es in den nächsten Tagen in Füssen schneit. Wo und wann räumt die Stadt und welche Pflichten haben Anliegerinnen und Anlieger? Darauf geht die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung ein.

Stadt Füssen räumt und streut unter der Woche zwischen 7 und 20 Uhr

Unter der Woche räumt und streut die Stadt demnach in der Regel zwischen 7 und 20 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen beginnt die Räum- und Streupflicht um 8 Uhr. Innerhalb geschlossener Ortslagen ist die Stadt dabei verpflichtet, öffentliche Straßen zu räumen und zu streuen, „die verkehrswichtig und zugleich gefährlich sind“. Außerhalb einer Ortschaft gelte die Räum- und Streupflicht der Stadt nur auf Straßen, die verkehrswichtig und gleichzeitig besonders gefährlich sind.

„Als zusätzlichen, freiwilligen Service für die Bürgerinnen und Bürger“ räumt die Stadt laut Pressemitteilung nach Möglichkeit auch Nebenstraßen. Dazu habe der Winterdienst aber erst dann Zeit, wenn die verkehrswichtigen und gleichzeitig gefährlichen Straßen geräumt seien.

Bürger müssen in Füssen für freie Gehwege sorgen

Die Füssener Stadtverwaltung weist zugleich die Anlieger auf ihre Pflichten hin. So müssen diese laut Reinigungs- und Sicherungsverordnung dafür sorgen, dass die Gehwege innerorts zwischen 7 und 20 Uhr geräumt und gestreut sind. Bei Schneefall muss also gegebenenfalls mehrmals geräumt und gestreut werden. An Wochenenden und an Feiertagen seien Gehwege lediglich zwischen 8 und 20 Uhr zu räumen und zu streuen.

