Der einzige stationäre Blitzer im Allgäu kommt an den Hopfensee

Für Raser in der Uferstraße am Hopfensee wird es dann teuer. Warum ein neuer Standort für einen Blitzer gesucht werden musste.

18.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Autofahrer, die künftig in der Uferstraße am Hopfensee unterwegs sind, sollten sich tunlichst an das dort geltende Tempo 30 halten: Denn noch in diesem Jahr soll dort eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage - umgangssprachlich: ein Blitzer - installiert werden. Das hatte der Stadtrat bereits Ende Januar beschlossen, nun korrigierte der Bau- und Verkehrsausschuss den vorgesehenen Standort.

Hopfensee: Neuer stationärer Blitzer an der Uferstraße

Ein Fahrzeug, das nachts mit 93 Kilometer pro Stunde über die Uferstraße rast, ist zwar ein Ausreißer. Temposünder sind am Hopfensee trotzdem nicht selten. Im Vorjahr wurde an zwei Stellen über mehrere Tage hinweg der Verkehr erfasst. Die Beanstandungsquoten lagen zwischen 14,8 und 25,1 Prozent - ab zehn Prozent ist von „signifikanten Geschwindigkeitsüberschreitungen“ die Rede, stationäre Messanlagen sind dann möglich. Am Ende der Debatte im Januar sprach sich der Stadtrat für eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage mit Messtechniken für beide Fahrtrichtungen aus, sie sollte in Höhe der Hausnummer 2 installiert werden.

Neuer Blitzer-Standort benötigt

Doch dieser Standort passt nicht. Er ist zu nah am 30er-Schild, somit kann der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten werden, teilte die Verwaltung nun mit. Auch aufgrund des im nächsten Jahr beginnenden Ausbaus des Radweges mit der Neugestaltung der Bushaltestelle mit zwei Haltebuchten gegenüber der Einmündung zur Höhenstraße könne an diesem Standort nicht mehr festgehalten werden. Nun wurde ein neuer Platz gefunden, auf einem Grünstreifen gegenüber der Hausnummer 31.

Dieser Standort wurde am bei einer Ortsbegehung mit dem Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, der Herstellerfirma der Geschwindigkeitsmessanlage), der Polizeiinspektion Füssen, dem Tiefbauamt und der örtlichen Verkehrsbehörde geprüft und als tauglich empfunden.

Der einzige stationäre Blitzer im Allgäu

Die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage soll noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, hieß es im Ausschuss. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wird der Blitzer am Hopfensee die einzige stationäre Geschwindigkeitsmessanlage im Allgäu sein.