Nach Corona-Pause haben Ballonfahrer in Tannheim heuer Pech mit dem Wetter

55 Teams sind in diesem Jahr zum Ballon-Festival 2023 im Tannheimer Tal angemeldet. Ob sie aufsteigen können, wird täglich neu entschieden.

11.01.2023 | Stand: 15:05 Uhr

Nach den Problemen mit der Corona-Pandemie ist das Ballon-Festival im Tannheimer Tal, das noch bis zum 28. Januar dauert, in diesem Jahr vom Wetter beeinträchtigt. Wie Organisator Rudi Höfer unserer Redaktion sagte, konnten die Ballone wegen der ungünstigen Bedingungen nicht so fahren, wie es eigentlich geplant war. Ob überhaupt gefahren werden kann, wird jeden Tag neu nach der Wetterlage entschieden.

Findet das Ballon-Festival im Tannheimer Tal 2023 statt?

Tief hängende Schneewolken über den Gipfeln verhinderten zuletzt zudem wegen der fehlenden Sicht, dass die Teilnehmer wie gewohnt über die Berge fahren und so im Füssener Land für einen bunten Himmel sorgen konnten. Das geplante Ballonglühen in Nesselwängle musste abgesagt werden. Ob das in Jungholz stattfinden kann, ist noch offen. Möglicherweise werde es wegen der besseren Wetterprognosen von Dienstag, 17. Januar, um einen Tag auf Montag vorgezogen, sagt Höfer. Ein drittes Ballonglühen ist für Dienstag, 24. Januar, ab 20 Uhr in Schattwald geplant.

Ballen-Festival: Wie viele Teilnehmer sind in Tannheim angemeldet?

Insgesamt haben sich für dieses Jahr 55 Ballonteams angemeldet – zwei haben allerdings bereits wieder abgesagt. In der ersten der drei Festivalwochen erschienen 16 Teams, in der zweiten werden es 22 sein. Gewachsen ist die Zahl der Herkunftsländer der Teilnehmer an dem internationalen Festival. So ist dieses Jahr unter anderem erstmals eine Ballonfahrerin aus England dabei. Außerdem sind neben Österreich und Deutschland die Schweiz, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Polen vertreten.

Warum machen Teams Urlaub im Tannheimer Tal?

Weil zum Infektionsschutz in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr das Ballonfestival abgesagt werden musste, einige Ballonteams ihre Hotelbuchungen aber nicht kostenpflichtig stornieren wollten, waren sie in Absprache mit dem Land Tirol auf eine besondere Lösung gekommen: Sie machten Urlaub im Tannheimer Tal. Um größere Menschenansammlungen rund um die Ballons zu verhindern, verteilten sie sich dabei auf insgesamt fünf Startplätze.