Bandraum sucht Band - Jufo bekommt neuen Musikraum mit Instrumenten

Das Jufo in Füssen bietet ab sofort Jugendlichen einen Ort zum Musizieren. Instrumente sind bereits vor Ort - was fehlt sind noch die Jugendlichen.

03.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Jugendtreff Füssen (Jufo) bietet Jugendlichen ab sofort die Möglichkeit, einen Bandraum zu nutzen. Die Instrumente dafür spendete die Hans-Thomann-Stiftung. Interessierte können sich beim Jufo anmelden und im neu ausgestatteten Bandraum Schlagzeug, Keyboard, Mikrofon, Bass- und E-Gitarre ausprobieren. Der Raum biete Jugendlichen alles „was das Herz begehrt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einige Jugendliche haben die Instrumente bereits ausprobiert. „Lustigerweise sitzen eher die Mädels im Bandproberaum am Schlagzeug – während so manche Jungs an der Nähmaschine Gas geben“, sagt Vroni Blumtritt, Mitarbeiterin im Jufo, mit einem Schmunzeln.

Jugendtreff "Juso" Füsen: Raum wird noch umgestaltet

Noch stehen im Raum nur die Instrumente, die Mitarbeiter wollen den Raum aber noch ein wenig umgestalten, damit die Jugendlichen gut darin proben können. Das soll aber erst geschehen, wenn sich Bands gefunden haben, die regelmäßig dort proben wollen. Die Entscheidung einen Proberaum im Jufo einzurichten, traf der Leiter Stefan Splitgerber auf einer Fachtagung. Dort hatte der Popularmusikbeauftragte des Bezirks Schwaben, Maximilian Schlichter, über die vielfältigen Möglichkeiten eines Bandraums in der offenen Jugendarbeit und einer Förderung für die Einrichtung, etwa durch die Hans-Thomann-Stiftung, berichtet.

Das Team des Jufos bewarb sich daraufhin bei der Stiftung. Deren Ziel es ist, Kinder und Jugendliche für die Musik zu begeistern und es ihnen zu ermöglichen, die Freude und Vielseitigkeit am Musizieren zu entdecken. Die Stiftung hat dem Jufo nun die Instrumente kostenlos zur Verfügung gestellt: „Mit einem Bandübungsraum soll ein angenehmer Rahmen geschaffen werden, um sich der Musik ohne Leistungsdruck und hohe Kosten nähern zu können“, sagt Splitgerber.

Was passiert noch im neuen Bandraum?

Der Jugendtreff-Leiter denkt bereits weiter: „Wir hoffen, dass wir mit den Bands regelmäßig Konzerte und Auftritte veranstalten können – hierfür gibt es im Jugendtreff auch eine geeignete Bühne.“ Geplant sei zudem ein kleines Tonstudio, damit Jugendliche ihre Kompositionen und Beats aufnehmen und abmischen können. Hierzu ist das Team des Jufo derzeit auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten.

