Nach Bankeinbruch in Prem: Hat die Polizei einen Tatverdächtigen?

Im Dezember drangen unbekannte Täter in eine Bankfiliale in Prem ein – verließen die Bank allerdings ohne Beute. So ist der Ermittlungsstand der Polizei.

02.02.2022 | Stand: 21:00 Uhr

Es geschah am Mittwochabend, 15. Dezember, in der Schongauer Straße in Prem: Zwischen 21.45 und 23 Uhr drangen ein oder mehrere Täter über ein aufgehebelte Fenster auf der Rückseite in die Geschäftsräume der Bank ein. Beute nahmen die Unbekannten dabei nicht mit – hinterließen allerdings einen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Nun ging den Ermittlern ein Tatverdächtiger ins Netz – unklar ist, ob er auch am Einbruch in Prem beteiligt war. In Südbayern gab es zuletzt eine Serie von über 30 Einbrüchen in Bankfilialen. (Lesen Sie auch: Der Zentrale Einsatzdienst ist die Feuerwehr der Polizei)

Polizei: Die meisten Täter waren erfolglos - auch in Prem

Nach Angaben der Polizei waren die meisten Täter erfolglos, hinterließen aber eine bislang unbestimmte – aber „sehr hohe Schadenssumme“, so die Beamten. Bei mehreren Banken waren die Kriminellen allerdings erfolgreich und erbeuteten Bargeld im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Leitung der Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft München II übernommen.

(Lesen Sie auch: Wie in einem V-Markt ein Geldautomat gesprengt wurde.)

Nun geriet ein 43-jähriger Norweger in den Fokus der Ermittlungsbehörden – er wurde mit einem EU-Haftbefehl gesucht. Die Polizei könne bisher so viel sagen: Er sei dringend tatverdächtig, an drei Einbrüchen in Bankfilialen in Südbayern und bei vier Wohnungseinbrüchen im Raum Starnberg beteiligt gewesen zu sein.

Lesen Sie auch

30 Einbrüche in Südbayern Serien-Einbrecher aus Bayern in Österreich geschnappt

(Lesen Sie auch: Unfälle, Brände und Raub: Der Kriminaldauerdienst Allgäu ist rund um die Uhr bereit)

Ob der Tatverdächtige auch in Prem tätig war, ermittelt die Polizei aktuell

Ob er der oder einer der Täter in Prem war, werde aktuell ermittelt. Aufgefallen war der 43-Jährige Ende Januar den Grenzbehörden am Flughafen Wien-Schwechat. Der Gesuchte flog von Oslo über Wien in seine frühere Heimat Pristina (Kosovo). Die Beamten stellten fest, dass sich der Norweger mit falschen Personalien auswies. Der Mann ist verhaftet worden und wartet auf die Auslieferung nach Deutschland. Die Ermittlungen laufen, auch zu weiteren, möglichen Mittätern und Hintermännern, heißt es von Seiten der Polizei.

Mehr News aus Füssen und Umgebung