Beim dritten Anlauf soll es nun gelingen: Füssener Baseballer starten endlich in die Saison

Im dritten Versuch soll es nun endlich klappen mit dem Saisonstart für die Füssen Royal Bavarians in der 2. Bundesliga. Welche Spieler ausfallen.

21.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Nach zwei wetterbedingten Spielabsagen soll kommenden Samstag nun endlich die Baseball-Saison in der 2. Bundesliga für die Füssen Royal Bavarians starten. Für die Füssener geht es direkt zum möglichen Play-off-Kontrahenten Gauting Indians.

Baseballer auch in Füssen leiden unter schlechtem Wetter

Das April-Wetter hatte es den Baseballern in Deutschland bis dato nicht gerade leicht gemacht. Vor allem die Füssen Royal Bavarians hat es dabei hart erwischt: Zwei Spiele und zwei wetterbedingte Absagen. Zuletzt wurde das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen die Ellwangen Elks aufgrund Regen und Schnees abgesagt. „Die Mannschaft ist bereit und steht in den Startlöchern“, sagt Headcoach Mitch Stephan.

Kommenden Samstag macht der Wetterbericht nun Hoffnung: 21 Grad und Sonne in Gauting. „Das lässt ein Baseballerherz schon höherschlagen“, freut sich Stephan. Ein leichtes Auftaktspiel wird es für Stephans Männer aber nicht. Die Gauting Indians zählen zu den Top-Kandidaten auf einen der begehrten, aber doch sehr limitierten Play-off-Plätze. Denn nur vier der gesamt zwölf Mannschaften dürfen in der zweiten Hälfte der Saison in den Play-offs gegen die Top-4 der Südwest-Gruppe antreten (wir berichteten). Neben einem starken eigenen Nachwuchs und mittlerweile zwei U18-Nationalspielern, hat Gauting eine gute Mischung mit einigen Bundesliga-Veteranen im Aufgebot. Auch Sieggarant, Michael Hübner, konnte gehalten werden. Der hart werfende Pitcher zählte in den vergangenen Jahren stets zu den besten Werfern der Liga.

Royal Bavarians in Füssen: Mit breiter Brust gegen die Gegner

Die Füssener gehen dennoch mit breiter Brust in die Auftaktpartien gegen die „Indianer“. Vor allem das Pitching (Werferspiel) um Silvan Zacek und Neuzugang Matt Malconian hat bis dato eine sehr gute Figur gemacht. „Wir haben diese Woche auch nochmal verstärkt an unserer Defensive gearbeitet, die in der Vorbereitung noch ein paar Schwachstellen aufwies“, erzählt Stephan.

Offensiv muss Stephan am Samstag auf eine große Stütze verzichten. Bastian Zaharia ist berufsbedingt verhindert. Außerdem fällt Josef Aman vorerst mit einem Muskelfaserriss aus. Ansonsten sind alle Spieler fit und einsatzbereit. Spielbeginn ist am Samstag um 12 Uhr sowie 15 Uhr im Würmtal Ballpark in Gauting.