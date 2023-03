Vier personelle Änderungen kurz vor Saisonstart: Was sich bei den Royal Bavarians Füssen getan hat

Baseball: Wie sich Zweitligist Füssen Royal Bavarians für neue Spielzeit rüstet.

30.03.2023 | Stand: 12:44 Uhr

Mit einem fünftägigen Trainingslager in Italien haben die Baseballer der Füssen Royal Bavarians die Saisonvorbereitung abgeschlossen. Bereits kommenden Samstag, 1. April startet für sie die neue Saison in der 2. Bundesliga.

Bereits seit Anfang Dezember befinden sich die Baseballer dreimal pro Woche zuzüglich Krafteinheiten im Training: „Wir konnten erfolgreich junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ins Bundesliga-Training integrieren und sehen vor allem bei ihnen enorme Leistungssprünge“, sagt Headcoach Mitch Stephan.

Bei Trainingslager in Italien bereiten sich Royal Bavarians auf neue Saison vor

Wie bereits im Vorjahr machten sich die Royals auch dieses Jahr wieder auf den Weg nach Reggio Emilia in Italien, um sich dort bei bestem Wetter intensiv auf die Saison vorzubereiten. Bei teils 24 Grad und Sonne satt wurde von früh bis spät im dortigen Baseballstadion trainiert. „Die Rahmenbedingungen sind dort einfach perfekt. Wir haben das Stadion und die Nebenanlagen tagsüber für uns alleine und werden mit Essen versorgt“, erzählt Stephan, der seit Jahren eine intensive Beziehung mit dem dortigen Baseballclub pflegt. Neben ausgiebigen Trainingseinheiten standen außerdem zwei Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Samstag ging es nach Parma zum dortigen Serie-A Verein Oltretorrente, wo es nach schwacher Leistung gegen einen überlegenen Gegner eine deutliche Niederlage hagelte. „Wir haben vor allem defensiv schlecht gespielt, aber ich denke, es war ein guter Weckruf an die Mannschaft“, sagt Stephan. Am Montag spielte man wie im Vorjahr bereits in Piacenza gegen die Heidenheim Heideköpfe, die zeitgleich dort im Trainingslager waren. Zwar unterlag man dem Bundesligist auch dort, aber zeigte eine deutlich bessere Leistung – vor allem offensiv. „Defensiv haben wir uns bei schwierigen Bedingungen mit Wind und Sonne ein paar Patzer geleistet, haben aber insgesamt deutlich besser gespielt.“ Neuzugang Matt Malconian zeigte eine ansprechende Leistung auf dem Werferhügel.

Baseball: Saisonstart bei den Royal Bavarians Füssen

Nach dem Trainingslager wurde auch der erweiterte Kader für die anstehende Bundesliga-Saison veröffentlicht. Dabei gab es noch drei Änderungen in letzter Minute. Zum einen hat man sich vom Neuzugang Miguel Pineiro (wir berichteten) getrennt, was eine Lücke im Infield hinterlässt, die vor allem durch die Eigengewächse Philipp Kanat und Loris Härtl gefüllt werden soll. Zum anderen hat sich Bundesliga-Veteran und rumänischer Nationalspieler, Klaus Nicolici, den Füssen Royal Bavarians angeschlossen. „Klaus ist ein guter Freund und ehemaliger Teamkollege aus Münchner Zeiten von mir. Er wird uns offensiv nochmal einen enormen Schub geben“, freut sich Stephan. Außerdem bleibt der schnelle und kraftvolle Outfielder, Christian Aman, dem Klub erhalten. Er wurde im Herbst bereits als Abgang bekannt gegeben, kann durch berufliche Änderungen nun aber doch wieder für Füssen auflaufen.