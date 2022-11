Neue Lackiererei in Füssen: Bauausschuss lobt Pläne von Autohaus - hat aber eine Forderung

Das Gremium beschäftigte sich mit dem Antrag eines Autohauses. Es gehe um nachhaltige Arbeitsplätze. Noch fehlt aber ein Gutachten.

17.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Bauausschuss war sich einig: Der Antrag für den Neubau einer Lackiererei eines Autohauses in der Hiebelerstraße im Füssener Westen wird positiv aufgenommen. Von hochwertigen Arbeitsplätzen, die es zu erhalten gilt, und einem nachhaltigen Standort ist die Rede. „Es ist gut, wenn Füssener ihr Auto auch in Füssen in eine Lackiererei fahren können.“ Allerdings ist noch ein Schallschutzgutachten notwendig und der Zweckverband Allgäuer Land muss am Ende zustimmen.

Lackiererei im Westen von Füssen: Lärmschutzgutachten notwendig

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) machte mit Blick auf den Bebauungsplan deutlich, dass ein Schallschutzgutachten nachgereicht werden muss. Auch wenn es sich um eine moderne Anlage handelt, sei das notwendig. Das sei auch in einer Vorbesprechung mit dem Landratsamt Ostallgäu deutlich geworden.

Für die geplante Lackiererei müssen außerdem zwei Grundstücke verschmolzen werden. Das Problem: Die vorgesehene Fläche liegt nicht direkt an einer öffentlichen Verkehrsfläche. Die entsprechenden Schritte – ein Notariat ist bereits eingeschaltet – seien eingeleitet.

Zweckverband Allgäuer Land muss noch zustimmen

Letztendlich zuständig ist der Zweckverband Allgäuer Land. Das Vorhaben liegt nämlich im gemeinsamen Gewerbegebiet des Zusammenschlusses. Der Bauausschuss gibt aber eine Empfehlung ab. Werden das Schallschutzgutachten sowie die Grundstückzusammenführung nachgewiesen, bestehen keine Bedenken gegen die geplante Lackiererei.

