Nach der Vergabe von Baugrundstücken in Pfronten erhebt ein Bürger den Vorwurf, der Punkteplan sei nicht sozial gerecht gedacht. Die Gemeinde widerspricht.

27.08.2022 | Stand: 12:12 Uhr

Am Buchbrunnenweg in Pfronten werden die ersten Häuser schon gebaut. Erst vergangenes Jahr wurden die 18 Baugrundstücke von der Gemeinde per Punkteplan vergeben. Doch ist dieser Punkteplan sozial gerecht? Ein Pfrontener Bürger, der sich ebenfalls auf eines der Baugrundstücke beworben hatte, allerdings vergebens, zweifelt das an. Überprüft wurde sein Vorwurf auf seinen Antrag hin bereits vom Landratsamt Ostallgäu. Deren klares Urteil: „keine Pflichtverletzung der Gemeinde Pfronten“.

