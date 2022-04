Bauland ja oder nein? Streit wegen einer Wiese in Prem

Bei der Sanierung der Lechbrücke wird eine Wiese für eine Behelfsbrücke benötigt. Die Eigentümer wollten dort danach Häuser errichten. Der Gemeinderat lehnt ab

28.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Lechbrücke zwischen Lechbruck und Prem wird im nächsten Jahr erneuert. Das ist Fakt, und damit der Verkehr weiter fließen kann, ist eine Behelfsbrücke notwendig. Dafür braucht das Staatliche Bauamt Weilheim-Schongau, das für den Brückenbau zuständig ist, ein Grundstück der Familie Ott im Premer Ortsteil Gründl. An deren Haus wird auch der Baustellenverkehr vorbeiführen. Klaus-Peter Ott hatte nun die Idee, aus der Not eine Tugend zu machen: Er wollte das Grundstück, das durch die Bauarbeiten sowieso in Mitleidenschaft gezogen werde, nach der Fertigstellung der Brücke mit zwei Häusern bebauen. Der Premer Gemeinderat aber lehnte dieses Ansinnen einstimmig ab.

Vier Jahre ungefähr dauern die Bauarbeiten und damit die Belastungen für die Otts, rechnet die Familie. „Da bleibt kein Stein auf dem anderen und da wird sich einiges ändern“, sagt Klaus-Peter Ott. Aber keinesfalls wollen sie sich deshalb gegen das Vorhaben stemmen oder quertreiben. Stattdessen hatten sie den Gedanken, die Situation zu nutzen und auf dem Wiesengrundstück, das dann ohnehin keine Wiese mehr ist, zwei Häuser mit jeweils bis zu sechs Wohneinheiten für Einheimische zu planen. Dadurch müsste das Grundstück nach dem Brückenbau auch nicht wieder in seinen Urzustand zurückversetzt werden, was Kosten spare – auch für die Gemeinde.

Bauleitplanung ist Sache der Gemeinde

Man habe schon bei der Regierung von Oberbayern nachgefragt. Die hätte keine Einwände gegen das Vorhaben, wies aber darauf hin, dass die Bauleitplanung in der Hoheit der Kommunen liege, es sei also eine kommunalpolitische Entscheidung, was dort passiert. Ott sah darin anfangs kein Problem, da er ja einen Wohnraum für Einheimische plane und das Grundstück für einen abgeschlossenen Bebauungsraum sorgen würde.

Am 25. Januar dieses Jahres war dann aber die Gemeinderatssitzung in Prem, bei der das Bauvorhaben abgelehnt worden sei – bis jetzt ohne Begründung. „Es gehört doch zum guten Ton, sich mit der Sache zu befassen und die Entscheidung zu begründen“, sagt Otts Rechtsanwalt Bernhard Mehr. Die Gemeinde sollte ihre Entscheidung überdenken und abwägen, was für Nachteile gegen das Vorhaben sprechen. Denn wenn die Bauleitplanung so gemacht werde wie geplant, würde sie gegen keine Vorschriften verstoßen.

Bebauung im Hochwassergebiet des Lechs kritisch

Rechtlich gesehen muss die Gemeinde nicht begründen, weshalb sie sich gegen den Antrag der Otts entschieden hat. Auf Nachfrage unserer Redaktion verweist Bürgermeister Andreas Echtler aber zunächst auf Naturschutzbehörde und Wasserwirtschaftsamt. Beide hätten in ihren Stellungnahmen angemerkt, dass der Hochwasserückhaltebereich für den Lech auf dem Grundstück liegt und erhalten bleiben muss. Laut Hans-Peter Ott befände sich die geplante Bebauung außerhalb der vermerkten hundertjährigen Hochwassergrenze. Er habe außerdem ein Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes, in dem es heiße, dass aus wasserwirtschaftlicher Sicht nichts gegen eine Bebauung außerhalb von Überschwemmungsflächen spreche. Dennoch sieht die Behörde Baukörper in einem Hochwassergebiet aber kritisch.

Bürgermeister Echtler verwies außerdem darauf, dass die Gemeinde mit einer Baugenehmigung auf dem Grundstück im Außenbereich keinen Präzedenzfall habe schaffen wollen. Im Flächennutzungsplan ist es derzeit als Grünfläche vorgesehen, eine Bebauung damit nicht ohne weiteres möglich. Man sehe für die Fläche kein Entwicklungspotenzial und hätte die Gemeinde ja gesagt, befürchtet Echtler, dass auch für andere Grünflächen im Außenbereich Anfragen gekommen wären.

Wohnraum soll in Prem an anderer Stelle entstehen

Auf die Bauleitplanung aber wolle die Gemeinde die Hand behalten, auch um transparent für alle Bürger handeln zu können. Es gebe andere Gebiete, wo man bezahlbaren Wohnraum verwirklichen wolle. Zum Beispiel habe die Gemeinde im Baugebiet Mühlfeld neue Flächen gewinnen können. Außerdem stehe die Nachverdichtung im Innenbereich ganz oben auf der Agenda. Innen vor außen zu forcieren, sei eine Vorgabe für Kommunen. „Sonst könnten wir bei Förderungen schlechter gestellt werden“, sagt Echtler.

Dass die Gemeinde Geld spare, wenn ein Rückbau des Grundstücks ausbleibt, lässt er nicht gelten. Da der Brückenbau allein Sache des Staatlichen Bauamtes ist, sei es auch der Rückbau der Wiese. Damit habe die Gemeinde nichts zu tun. Für die Nutzung der Fläche während der Bauphase erhalte Ott außerdem sicher eine Entschädigung.

All diese Argumente haben den Gemeinderat dazu veranlasst, am Ende gegen die Pläne der Otts zu stimmen. Dass das Gremium dies geschlossen getan hat, wertet Echtler schon allein als Signal. Die Familie Ott hofft derweil, den Rat doch noch zum Überdenken seiner Entscheidung bewegen zu können.

