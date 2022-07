Baum stürzt auf Garage in Füssen

In Füssen ist ein 20 Meter hoher Baum auf eine Garage und in einen Garten gestürzt. Es entstand ein hoher Schaden.

19.07.2022 | Stand: 13:24 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein etwa 20 Meter hoher Baum in Füssen vom Nachbargrundstück auf eine angrenzende Garage gestürzt. Da der Baum nach ersten Ermittlungen vermutlich vorgeschädigt war, brach er ab und stürzte auf das Garagendach und in den Garten eines Mehrfamilienhauses, berichtet die Polizei.

Glücklicherweise hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Garten auf. Die Feuerwehr Füssen beseitigte den Baum noch in der Nacht. Verletzt wurde niemand Der Schaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

