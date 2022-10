Baumbestattungen und ein Ort zum Kaffeetrinken? - So verändert sich der Waldfriedhof in Füssen

Die Zahl der früher üblichen Erdbestattungen nimmt auch in Füssen stetig ab, stattdessen werden Urnenbestattungen stark nachgefragt. Es gibt zudem weitere Änderungen in der Bestattungskultur, die man für den Füssener Waldfriedhof aufgreifen will. Welche Ideen es für die Anlage gibt– dies erfuhren Bürgerinnen und Bürger nun bei einer Info-Veranstaltung.