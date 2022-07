Bauplanungen in Füssen: Wer am Bichl auf der Strecke bleiben wird

Viele der Neubau-Projekte der Stadt Füssen scheitern. Unser Autor befürchtet, dass auch am Dreitannenbichl kein Ergebnis erzielt wird. Es fehlt ein Kompromiss.

15.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Bezahlbarer Wohnraum in der Ziegelwies? Gescheitert an den Finanzen und auch am sich abzeichnenden Protest der Bewohner des Ortsteils. Bezahlbarer Wohnraum unterhalb des Franziskanerklosters? Nicht mehr zu finanzieren. Wohnraum für Einheimische am Dreitannenbichl? Ein Projekt, das auf massiven Widerstand im Westen stößt.

Dass Wohnraum für Einheimische fehlt, bestreitet wohl niemand in einer Stadt, die gewaltig gewachsen ist: 16.288 Einwohner hat Füssen nach Auskunft von Bürgermeister Maximilian Eichstetter mittlerweile. Das ist ein Plus von 550 in den beiden zurückliegenden Jahren. Da wird trotz einiger neu geschaffener Baugebiete der Wohnraum knapp. Und den brauchen zum Beispiel diejenigen Füssener, die nach Jahren der Berufstätigkeit an anderen Orten wieder zurückkehren wollen. Oder Familien, die total beengt in einer Zweizimmerwohnung leben. Und den Wohnraum braucht man schnell.

Es droht eine jahrelange Auseinandersetzung

Daher ist die Idee vom Grundsatz her durchaus richtig, kleinere Baugebiete schnell durch Nachverdichtung oder Lückenschlüsse zu schaffen. Allerdings droht Eichstetter und seinen Mitstreitern im Stadtrat am Dreitannenbichl eine jahrelange Auseinandersetzung. Denn diesen Hügel, ein die Landschaft prägendes Element, wollen die Westler erhalten – auch die Bereiche, die laut Flächennutzungsplan bebaut werden dürften. Ein Bürgerentscheid oder ein Zug durch die juristischen Instanzen droht. Dann aber bleiben die auf der Strecke, die schnell Wohnraum benötigen. Und am besten noch bezahlbaren.

Kann man sich bei diesem Streit nicht auf einen Kompromiss einigen, der den Einheimischen hilft, die dringend bezahlbaren Wohnraum für sich und ihre Kinder suchen? Vielleicht könnte man auf die Bebauung im Hangbereich verzichten und stattdessen etwas entfernt nur ein Hochhaus oder zwei, drei größere Mehrfamilienhäuser errichten? Dann könnte man vergleichsweise schnell den Füssenern helfen, die halbwegs bezahlbaren Wohnraum suchen.