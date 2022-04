Großprojekt in Füssen: das ist für den Neubau der Fachklinik Enzensberg aktuell geplant

Mehr Platz wird in der Fachklinik Enzensberg "dringend benötigt". In Füssen ist dahein ambitioniertes Bauprojekt geplant. Doch noch sind einige Fragen offen.

Es ist ein Großprojekt, das die Verantwortlichen der Fachklinik Enzensberg derzeit planen. Eine alte Halle im nördlichen Bereich der Klinik soll weichen, damit an selber Stelle ein vierstöckiger Neubau entstehen kann, in dem ein Parkdeck, zahlreiche Büros und drei große Konferenzräume untergebracht werden sollen.

Der Bauausschuss Füssen hat nun einem ersten Antrag auf Vorbescheid zugestimmt – unter der Bedingung, dass die Fachklinik beim Bauantrag genaue Pläne vorlegt (wir berichteten). Auch das Landratsamt Ostallgäu stimmte dem Vorantrag zu.

Neubau für Fachklinik Enzensberg - Bauausschuss fordert genaues Konzept

Einige Fragen sind bislang aber noch offen. Beispielsweise für was die drei Konferenz- und Tagungsräume mit jeweils 60 Plätzen, die auch als ein großer Saal genutzt werden können, konkret benötigt werden. Deshalb merkte Bauamtsleiter Armin Angeringer in der Sitzung des Bauausschusses an, dass das sowie einige andere Themen im Bauantrag genauer formuliert werden müssen. Auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter forderte ein „genaues Konzept“.

Unproblematisch sei hingegen, dass das neue Gebäude etwas höher als das alte werden soll. 18 Meter seien laut Bebauungsplan zulässig, es bleibe aber darunter, so Angeringer. Außerdem sei das Gebäude von außerhalb des Geländes ohnehin nicht einsehbar.

Verwaltung der m&i-Klinikgruppe Enzensberg soll in Neubau einziehen

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt Etzel Walle, gemeinsam mit Heinz Dahlhaus Hauptgeschäftsführer der Klinikgruppe Enzensberg, mit, dass die neuen Räumlichkeiten dringend benötigt würden. „Wir brauchen mehr Platz für die Verwaltung des Klinikverbunds. In den jetzigen Räumlichkeiten sind wir sehr beengt“, sagt Walle.

Die m&i-Klinikgruppe schließt neben der Einrichtung in Hopfen am See sieben weitere Fachkliniken in ganz Deutschland sowie ein Gesundheitszentrum in Augsburg ein. Insgesamt hat das Unternehmen rund 4000 Mitarbeiter, ein Großteil der Verwaltung sitzt im Stammhaus im Ostallgäu. Einige dieser Angestellten habe man bereits auslagern müssen, so Walle. Kein haltbarer Zustand.

Bauprojekt in Füssen: "Zwei Fliegen mit einer Klappe"

Durch das neue Bürogebäude, in dessen Erdgeschoss ein Parkdeck mit 45 Stellplätzen entstehen soll, werden Räumlichkeiten in den Bestandsgebäuden der Klinik frei, die für die stationäre Therapie genutzt werden sollen. „Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Walle.

Etzel Walle, Geschäftsführer der m&i-Klinikgruppe Enzensberg. Bild: Bernhard Weizenegger

Derzeit arbeite man eng mit einem Architekten zusammen, die Pläne seien aber noch nicht fertig. „Wir überlegen noch, wie wir bauen. Holz mit Glas, Beton oder auch nur Holz, steht zur Debatte“, sagt der Geschäftsführer. Deshalb könne er auch noch nicht sagen, in welchem finanziellen Rahmen sich das Projekt bewegt.

Feststeht derweil, das vierstöckige Gebäude soll ein Flachdach bekommen, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert wird. Im Laufe des zweiten Quartals sollen die Pläne fertig ausgearbeitet werden und dem Landratsamt sowie dem Füssener Bauausschuss vorgelegt werden. Im dritten Quartal wolle man im Optimalfall schließlich schon mit dem Bau beginnen. (Lesen Sie auch: Neue Abteilung Psychosomatik - Reha-Klinik am Hopfensee richtet sich neu aus)

Alte Tennishalle wird abgerissen

Im Moment steht auf dem Grund des geplanten Neubaus noch eine alte Dreifach-Tennishalle, die aus der Zeit stammt, als die Fachklinik noch ein Sanatorium mit Sporthotel war. Diese wird dann dem Erdboden gleichgemacht.

