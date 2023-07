Die Baumeister von morgen werden auch in der Kita Werkstatt-Wichtel in Füssen gesucht

Um dem Nachwuchsmangel auf dem Bau zu begegnen, gibt es die Aktion „Baumeister gesucht“. Was die Kinder der Kita Werkstatt-Wichtel in Füssen dabei erlebten.

13.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In der Kita der Werkstatt-Wichtel der Lebenshilfe Ostallgäu in Füssen-West ging es hoch her. 16 Kinder ab vier Jahre, alle mit kleinen gelben Bauhelmen ausgestattet, hämmerten, sägten, schliffen, malten und bauten eine Ministadt mit Häuschen, Straßen und Zäunen aus Holz und Ziegeln. Wie viel Spaß das den kleinen Handwerkern beim Aktionstag „Baumeister gesucht“ machte, war ihnen anzusehen. Mit Feuereifer bei der Sache, lernten sie schnell den Umgang mit Hammer und Säge.

Bildungsinitiative der Bayerischen Bauwirtschaft auch in Füssen

„Baumeister gesucht“ ist eine Bildungsinitiative von den Verbänden der Bayerischen Bauwirtschaft und wurde vor etwa acht Jahren ins Leben gerufen, um den Nachwuchsmangel in der Baubranche entgegen zu wirken. Ziel ist es, Kindergartenkinder spielerisch an handwerkliche Arbeiten heranzuführen. Nachhaltig soll das Bauhandwerk bei den Kindern in den Erziehungsplan zur Frühförderung eingebunden werden. Dabei stehen ihnen pädagogisch geschulte Experten zur Seite.

Lesen Sie auch: Familienstützpunkt gesichert: Ein Kraftakt für Füssens Familien

Bei den Werkstatt-Wichteln in Füssen wird von Haus aus viel gewerkelt

Den richtigen Ort für diese Aktion bot die Kita Werkstatt-Wichtel. Dort wird von Haus aus viel gewerkelt. „Wir bieten Räume für alle Arten der kindgerechten und kreativen Beschäftigung, das ist unser Konzept“, sagt Erzieherin Annika Routschka, die mit ihren Kollegen Tanya Wörle und José Cortes den Aktionstag betreute. Fachlich zur Seite standen ihnen die Spielpädagogen Matthias Theobald, alias Harry Hammer und Corinna Sichert, alias Nicki Nagel, beide vom Träger Spiellandschaft Stadt aus München, der pädagogische Partner der Initiative.

Zimmerei Hauser aus Hopferau übernimmt Patenschaft für Füssener Kita-Kinder

Damit ein solcher Aktionstag über die Bühne gehen kann, ist eine Patenfirma aus der Baubranche nötig. Voraussetzung dafür ist die Mitgliedschaft in einem Bayerischen Bauverband. Bereits Anfang 2023 bewarb sich die Zimmerei Hauser in Hopferau für das Projekt. Beim Aktionstag waren die Firmeninhaber Kathrin und Florian Hauser dann vor Ort und griffen den Kindern unter die Arme.

„Damit nichts passiert, immer beide Hände an die Säge, das ist wichtig“, so die Betreuer der kleinen Baumeister, die an vier Stationen ihr handwerkliches Können ausprobieren durften, was letztlich bis zum „Gesellenbrief“ führte. Zum Abschluss bekamen die Kinder eine Werkbank, ein Werkzeugset und eine Kiste mit Miniziegelsteinen sowie eine Urkunde und einen Ansteckbutton, die sie Baumeister auszeichneten.