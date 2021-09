Die umstrittene AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ist am Mittwoch in Füssen. Gegendemonstrationen sind geplant, die Polizei ist vor Ort.

15.09.2021 | Stand: 10:49 Uhr

Am Parteistand am Füssener Stadtbrunnen haben sich etwa 40 Menschen versammelt, denn am heutigen Mittwoch ist die AfD-Politikerin Beatrix von Storch vor Ort. Auch der AfD-Abgeordnete Peter Felser ist gekommen.

Auch Gegendemonstranten mit Fahnen da, wurden aber von der Polizei bereits gebeten, Abstand vom Parteistand zu nehmen. Bisher ist die Lage eher ruhig. Gegen 11 Uhr starten Reden und die offizielle Gegendemonstration.

In Füssen ist am Mittwoch Beatrix von Storch am Parteistand der AfD zu Gast. AfD-Wähler treffen auf Gegendemonstranten. Bild: Felix Futschik

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.