"Beginn einer großen Krise": Das sagt der Seeger Pfarrer über den Pflegeskandal

Der Seeger Pfarrer Wolfgang Schnabel wird mit einem Gottesdienst verabschiedet. Dabei äußert sich der Geistliche zu den Ereignissen in der Gemeinde.

02.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Vor fast genau einem Jahr, Ende Oktober 2022, leitete der Augsburger Bischof Bertram Meier das vielfältige Jubiläumsjahr zu Ehren des heiligen Ulrich in der Seeger Pfarrkirche ein. Damals sagte Meier den Kirchenbesuchern ganz besondere Monate voraus. Stattdessen wartete auf die Gemeinde ein folgenschweres Jahr rund um die Verhaftung des Bürgermeisters. Kürzlich wurde zudem bekannt, dass Pfarrer Wolfgang Schnabel die Kommune nach nur sechs Jahren verlässt. Der Geistliche verabschiedete sich nun bei einem Gottesdienst. Dabei äußerte sich Schnabel erstmals öffentlich ausführlicher als bislang zu den Ereignissen in Seeg.

Der Geistliche wurde bei einem Dankgottesdienst in der voll besetzten St. Ulrichskirche von vielen Besuchern verabschiedet. Unter dem optimistischen Leitwort „Dem Vergangenen: Dank, dem Kommenden: Ja!“ blickte der bisherige Leiter der Pfarreiengemeinschaft nach vorn und dankbar auf die vielen Erlebnisse der vergangenen sechs Jahre zurück. In seiner Abschlusspredigt ging es dabei auch um die Vita seines Namenspatrons, dem heiligen Wolfgang. Der soll viel und weit gereist sein und in seinem Unterwegs-Sein stets seine Mitmenschen aufgefordert haben: „Bleibt Suchende - bleibt Fragende“!

Wohin geht der Pfarrer? "Dazu darf ich heute leider noch keine Auskunft geben"

In der Tat bleiben Fragen offen – vor allem, wo der Bischof seinen Priester nach dem Weggang aus der Pfarreiengemeinschaft mit Eisenberg, Hopferau, Lengenwang, Rückholz und Seeg Anfang Dezember einsetzen wird. „Dazu darf ich heute leider noch keine Auskunft geben. Ich bitte Sie noch um etwas Geduld. Ich darf Ihnen aber so viel sagen, dass meine Aufgabe erneut in der Pfarrseelsorge sein wird – nicht in Augsburg, sondern im Süden unseres Bistums“, erklärte der sichtlich gerührte Pfarrer der Kirchengemeinde. Auf Anfrage bei der Pressestelle des Bistums Augsburg heißt es: Der Stellenwechsel von Schnabel sei noch nicht seitens der beteiligten Gremien beziehungsweise Stellen formell finalisiert worden und sein kommender Wirkungsort könne daher auch noch nicht nach außen kommuniziert werden. Die Pressestelle hatte außerdem auf Nachfrage unserer Redaktion darauf hingewiesen, dass Schnabels Abschied nichts mit dem Pflegeskandal rund um das Caritasheim zu tun habe. (Lesen Sie auch: Die Caritas-Stiftung Seeg hat einen neuen Vorstand gewählt)

Die Verhaftung des Seeger Bürgermeisters "war für uns alle ein Schock"

Nach dem feierlichen Gottesdienst ging Schnabel kurz und äußerst vorsichtig in seinen Danksagungen auf die neue Situation ein: „Die Anfrage von Bischof Bertram am Ende der Sommerferien für meine neue Aufgabe hat mich durchaus überrascht.“ Die Verhaftung des Seeger Bürgermeisters am 11. Januar dieses Jahres „war für uns alle ein Schock und der Beginn einer großen Krise. Die Spannungen hier in Seeg waren in den vergangenen Monaten für mich als Pfarrer sehr groß. Daher konnte ich Bischof Bertram auch leichter zusagen.“

Beim anschließenden Umtrunk im Gemeindehaus Seeg waren viele Gäste dabei. Zahlreiche Vereinsvertreter, Ministranten, ehrenamtliche Gremienmitglieder und Gläubige nutzten die Möglichkeit, dem scheidenden Pfarrer für die schönen gemeinsamen Momente zu danken und sich persönlich von ihrem beliebten Seelsorger zu verabschieden.

Der Dekan lobt Schnabel für seine gute Arbeit als absoluter "Newcomer"

Dekan Werner Haas beschenkte seinen Priesterkollegen mit einem duftenden Auszeitkissen und lobte seinen Prodekan für die gute Arbeit in seiner ersten, recht großen Pfarrstelle als absoluter „Newcomer“. Pfrontens evangelischer Pfarrer Andreas Liedtke bedankte sich für ein lebendiges ökumenisches Miteinander. Lengenwangs Bürgermeister Albert Schreyer verabschiedete sich im Namen der Verwaltungsgemeinschaft Seeg.

Wie geht es nun in Seeg weiter? Demnächst wird die offene Priesterstelle offiziell ausgeschrieben. Wie schnell diese besetzt werden kann, bleibt somit völlig offen. Pater Joseph Vattathara CMI wird bis auf Weiteres als Priester zur Mithilfe in Seeg eingesetzt. „Beten Sie in der Zeit der Vakanz für einen guten neuen Pfarrer für Seeg und für die Leitung der Pfarreiengemeinschaft“, forderte Schnabel alle Anwesenden abschließend auf.