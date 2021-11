Bei den Helfern für Pfrontener Senioren geht es voran

Die Stiftung Dahoim hat Zuschüsse in Aussicht und darf Stelle besetzten. Der Verein NUZ gewinnt trotz Corona neue Helferinnen.

Mit der kürzlich beschlossenen Pfrontener Stiftung Dahoim geht es voran, Zuschüsse sind in Sicht. Das berichtete Bürgermeister Alfons Haf bei der Jahresversammlung des Vereins Nachbarschaftliche Unterstützung und Zeitvorsorge NUZ im Pfarrheim. Die Vereine NUZ und Dahoim sind eng verbandelt. „Wir dürfen Personal suchen, denn wir bekommen voraussichtlich vier Jahre Zuschüsse für eine Halbtagsstelle für das ,Quartierskonzept Senioren’“, sagte Haf, der eine treibende Kraft bei der Gründung des Vereins und der Stiftung Dahoim war. Die Stelle soll den Ambulanten Krankenpflegeverein, NUZ und die St. Vinzenz Klinik durch Beratung entlasten und vernetzen.

76 Helferinnen und Helfer betreuen 48 Personen

Erstmals leitete der neue NUZ-Vorsitzende Achim Crede eine Jahresversammlung, die unter der 2G-Regel im Pfarrheim durchgeführt wurde. Die bis dahin letzte Versammlung lag da schon zweieinhalb Jahre zurück. Wohl letztmals legte NUZ-Koordinatorin Hanna Huber ihren Arbeitsbericht vor. Auch unter Corona konnte NUZ sieben neue Helferinnen und Helfer gewinnen. Wie aus dem menschlich-einfühlsamen Bericht von Hanna Huber hervorging, bringen sich mit den Neuzugängen 76 Helferinnen und Helfer bei NUZ ein. Momentan betreue man 48 Personen. „Ein wichtiger Faktor für betagte Menschen, um daheim bleiben zu können, ist eine hauswirtschaftliche Versorgung“, sagte Huber. „Dies boten wir 2018 erstmals an und bauten sie inzwischen auf 31 Haushalte aus.“ Als Beispiele aus der täglichen Arbeit erzählte sie: „Einer hochaltrigen, pflegebedürftigen Frau wird über Jahre mehrmals wöchentlich mittags ein Essen gekocht und gebracht, ein Mann mit Schädel-Hirntrauma wird bei Spaziergängen begleitet, da er allein nicht mehr heimfindet, NUZ kümmert sich um einen Mann mit schweren körperlichen Einschränkungen, es wird ihm eingekauft und manchmal der Besuch im Biergarten ermöglicht, was ihn so freut, mit einer demenzkranken Frau werden Kirchenlieder gesungen, mit einem fast blinden Mann wird über Jahre Schach gespielt.“ Dank der umfangreichen Schulungen „sind unsere Helfer mittlerweile schon fast Demenzprofis“, zeigte sich Hanna Huber überzeugt. Kurz vor dem Lockdown freuten sich alle im NUZ Kino über den Streifen „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner …“ Hanna Huber schloss mit dem Satz: „NUZ macht Spaß und Sinn und freut sich auf neue Mitglieder.“

Dank an alle Helfer und Unterstützer

Vorsitzender Crede wertschätzte die geleistete Arbeit von Huber (Kontakt und Einsatzkoordination), Brigitte Pal (Beratung), Josefine Specht (Geschäftsstelle), Eva Mulryan (Schatzmeisterin) sowie allen, die sonst wie für NUZ Gutes tun. Er freute sich darüber, wie das NUZ-Team ihm den Einstieg in die Arbeit erleichtert habe, und beschrieb die gute Zusammenarbeit mit der St. Vinzenz Klinik als persönliches Anliegen. Schließlich stellte er für den 10. Dezember eine kleine Adventsfeier unter verschärften Coronabedingungen in Aussicht.

Über die Ehrung mit herbstlichen Blumensträußen durften sich Veronika Rist-Grundner, Susi Erd und Hermine Wanger (abwesend) freuen. Rist-Gundner war bis November 2020 13 Jahre lang NUZ-Vorsitzende, Erd ist Hausmutter im Seniorentreff Escheböck, Wanger im Seniorentreff Saltenanne.

Koordinatorin kommt ins Rentenalter

Unter Sonstiges wünschte Rist-Gundner NUZ für die Zukunft viel Glück, ein erfolgreiches Händchen und „dass die Begeisterung für die Arbeit bei NUZ anhalten möge“. Für eine echte Überraschung sorgte schließlich noch Hanna Huber: Sie erreicht im nächsten Sommer das Rentenalter. Sie setzte sich seit der NUZ-Gründung vor 14 Jahren nachhaltig für den Pfrontener Verein mit dessen segensreichem Wirken ein. Ihre Arbeit übernimmt dann Brigitte Pal.

