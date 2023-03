Bei den Reuttener Schulen stellt sich die Standortfrage

Angesichts der anstehenden umfassenden Sanierungen bei der Volks- und den Mittelschulen oder einem möglichen Neubau sucht Bürgermeister Günter Salchner nach einer Lösung, die der Gemeinderat fraktionsübergreifend trägt.

26.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bei der Reuttener Volks- und den Mittelschulen stehen umfangreiche Sanierungen an. Dazu sind noch eine Reihe von Fragen zu klären, beispielsweise ob die beiden Mittelschulen zusammengelegt und die Volksschule umziehen soll. In einem Gespräch über anstehende Aufgaben in der Marktgemeinde kündigte Bürgermeister Günter Salchner die Gründung eines temporären Ausschusses an, der dafür die Entscheidungen im Gemeinderat vorbereiten soll.

Modernisierung der Volksschule ist überfällig

Die Modernisierung der Volksschule ist überfällig. Bei dem in den 1890er errichteten und zuletzt Anfang der 1960er erweiterten Gebäude müssten die Wasser-, Strom- und Sanitäranlagen erneuert und die Barrierefreiheit hergestellt werden. Angesichts eines vor etwa fünf Jahren gefassten Grundsatzbeschlusses, die beiden Mittelschulen baulich zusammenlegen, stellt sich nun die Standortfrage für die drei Schulen. Bürgermeister Salchner verwies auf die enormen Kosten, die der Marktgemeinde entstehen würden, sollten die Mittelschulen durch eine Erweiterung am Standort Untermarkt zusammengefasst und gleichzeitig die Volksschule neu gebaut werden. Die dortige Mittelschule zeige wenig Bereitschaft, ihren Standort als „Schule im Park“ aufzugeben, den einem Vorschlag zufolge künftig die Volksschule nutzen könnte. Die Bauabteilung habe eine Reihe von Alternativstandorten eruiert, über die nun diskutiert werden solle, sagte Salchner. Für so ein Großprojekt sollte möglichst eine Lösung gefunden werden, die der Gemeinderat fraktionsübergreifend angeht und umsetzt.

Gute Nachrichten aus dem Seniorenzentrum

Gute Nachrichten hatte Salchner aus dem Seniorenzentrum Haus zum guten Hirten: Der Erweiterungsbau soll bis zum Jahresende fertig und eine dritte Tagespflegegruppe aufgebaut werden. Außerdem kann ab August die Pflegedienstleitung mit Sarah Friedle neu besetzt werden.

Weil ein Areal für mittelgroße Veranstaltung fehlt, soll in diesem Jahr zusammen mit den E-Werken der Parkplatz Saxareal hergerichtet werden. Dort könnte auch ein Festzelt Platz finden für Veranstaltungen wie den Faschingsumzug, den Krampuslauf oder das Streetfood Festival.

Neue Wege der Mobilität

Auch in Sachen Mobilität tut sich etwas in Reutte in Umgebung: Der Verkehrsverbund Tirol hat ein On-demand-Angebot wie in Wattens ausgeschrieben und im April wird E-Car-Sharing eingeführt. Die neue Buslinie von Reutte über den Plansee und das Ammertal nach Oberau können ab Mai Gäste sowie Bürger von Reutte und Breitenwang kostenlos nutzen. Für das Zentrum soll ein neues Leitsystem umgesetzt werden, außerdem werden gerade die Reuttener Radwege kartiert.

In Anlehnung an den Wohnbaugipfel im vergangenen Jahr wird es voraussichtlich mitte Juni eine öffentliche Veranstaltung zum Thema „Wie wollen wir in Reutte wohnen?“ geben, kündigte Salchner an.

Lesen Sie auch: Freunde aus Oshu zu Gast im Außerfern