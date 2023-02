Moorbirke: Bei Füssen kann man den „Baum des Jahres“ erkunden

Im Sulzschneider Wald kommt die Moorbirke im Allgäu besonders häufig vor. Die Gründe erläutert ein Förster.

27.02.2023 | Stand: 11:38 Uhr

Einer der auffallendsten Bäume ist die Birke, zumindest von ihrer Optik her. Mit ihrer weißen Rinde leuchtet sie von weitem. Vielen ist gar nicht bewusst, dass es im Allgäu verschiedene Birkenarten gibt. Die Moorbirke und die Sandbirke sind die verbreitetsten Arten im Allgäu. Die Moorbirke hat es zuletzt sogar zum „Baum des Jahres“ geschafft. Aber auch weitere, nicht so bekannte Arten gibt es im Bereich des Forstbetriebes Sonthofen: beispielsweise die seltene Karpatenbirke oder die extrem seltene Zwergbirke.

Der Baum des Jahres im Allgäu: Die Moorbirke

„Im Wald des Forstbetriebs Sonthofen kommen die Moorbirke und die Sandbirke relativ häufig vor. Im Sulzschneider Wald bei Füssen und im Werdensteiner Moos bei Immenstadt wachsen sogar die vielleicht größten flächigen Vorkommen der Moorbirke im Allgäu“, schätzt Sonthofens Staatsforsten-Chef Jann Oetting. Die Moorbirke ist sehr anspruchslos. Was ihre Standortansprüche angeht, kommt sie auf sauren, feuchten Böden mit geringerer Nährstoffversorgung vor. Sie ist grundsätzlich auf sonnige Standorte angewiesen, kann dafür aber auch starke Fröste bis zu minus 40 Grad Celsius tolerieren.

Typische Lebensräume im Allgäu sind die Moor- und Bruchwälder sowie im Gebirge die Bereiche nahe der Baumgrenze. „Zahlreiche Arten kommen an Birken und in Birkenwäldern vor, darunter auch zwei nach ihr benannte Arten: die sehr seltene Waldbirkenmaus und das Birkhuhn. Beide kommen bei uns vor“, sagt Oetting. Insgesamt 164 verschiedene Insektenarten wurden an der Moorbirke gezählt, nur an der Eiche und den Weiden kommen mehr vor.

Warum ist die Birke aber in den geschlossenen Wäldern so selten? „Das hängt mit ihrer Konkurrenzschwäche gegenüber Fichte, Tanne und Buche zusammen“, erläutert Förster Hubert Heinl. „Die Birken brauchen sehr viel Licht. Werden sie mit der Zeit von anderen, höheren Baumarten überwachsen, sterben sie ab.“

Ökologische Bedeutung der Moorbirke spielt im Allgäu die Hauptrolle

Auch wenn Birken im Allgäu nicht zu den Wirtschaftsbaumarten gehören, so sind sie doch im Wald sehr wichtig und in ihrer Nische auch wirtschaftlich interessant. Das fast weiße Holz ohne Maserung ist für Möbelbauer durchaus interessant. „Aber bei uns spielt die ökologische Bedeutung die Hauptrolle: Bei unserer Waldpflege helfen wir immer wieder den Birken, indem wir die bedrängenden Bäume entfernen.

Die Moorbirke gehört klar zum Bauminventar des Allgäuer Waldes“, betont Förster Heinl. Forstlich wichtig ist die Birke auf größeren Kahlflächen: Denn als Pionierbaumart wächst sie dort als erstes und bietet dann den anderen Baumarten einen guten Schutz gegen Frost und Wind. Pflanzen muss man die Moorbirke übrigens nicht: „Ein einzelner Baum produziert im Jahr bis zu 16 Millionen der sehr leichten Samen, die vom Wind sehr weit verbreitet werden“, erläutert Oetting.