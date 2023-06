Bei Füssener Tafel: Haareschneiden am laufenden Band

Die „Barber Angels Brotherhood“ schwingen in Füssen die Scheren. Im 20-Minuten-Takt erhalten sozial schwächer gestellte Menschen einen neuen Haarschnitt.

Von Heike Heel

20.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die lässige schwarze Lederkluft erinnert mehr an die Mitglieder eine Motorradgang, als an Haarprofis, die im sozialen Auftrag unterwegs sind. In den Räumen der Füssener Tafel griffen am Sonntagnachmittag die engagierten Friseure der „Barber Angels Brotherhood“ zu den Scheren und verpassten am laufenden Band bedürftigen Personen einen neuen Gratis-Haarschnitt und damit ein neues Selbstwertgefühl.

