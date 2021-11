Bei Schlemmertour durch Eisenberg viel Neues entdeckt

Pfarrgemeinderat führt Senioren ins TSV-Heim, zu Kapelle, in den Musiksaal und zu den Schützen. Dabei wurde deutlich: Es tut sich was im Dorf.

11.11.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Erneut hatte der Pfarrgemeinderat Zell die Eisenberger Seniorinnen und Senioren zur Schlemmertour eingeladen und rund 30 Interessierte folgten der Einladung, darunter Pfarrer Wolfgang Schnabel. Bei strahlendem Herbstwetter traf man sich zunächst am neuen TSV-Clubheim nahe Unterreuten. Dort wurde die Gruppe schon von Thorsten Reinke erwartet und herzlich begrüßt. Er erklärte den Neubau von der Planung bis zur Vollendung und freute sich über das große Interesse der Besucher. Anschließend servierten fleißige Helfer frische Weißwürste mit Brezen und Getränke nach freier Wahl.

Liebliche St.-Hildegard-Kapelle besichtigt

An der St.-Hildegard-Kapelle der Familie Martin in Unterdolden erklärte Christiane Martin die Entstehungsgeschichte. Es sei ein Wunsch der Familie gewesen, nachdem der Weiler Unterdolden bisher keine Kapelle vorweisen konnte. Viele der Besucher hatten die liebliche Kapelle noch nicht gesehen und waren begeistert von der schlichten Schönheit. Mit Worten aus Schriften der heiligen Hildegard, einem gemeinsamen Vaterunser und dem Segen des Pfarrers endete dieser Besuch.

In Zell zeigten Musikervorstand Stefan Körbl und sein Stellvertreter Maxi Schabel der Seniorengruppe den neuen Proberaum für die Musikkapelle im Dorfgemeinschaftshaus. Anschließend ging es in den ehemaligen, inzwischen zu einem sehr schönen und erweiterten Aufenthaltsraum ausgebauten alten Proberaum, wo von den Musikern nach den Proben die Geselligkeit gepflegt werden kann. Dass dies alles in Eigenarbeit fertiggestellt werden konnte, erfüllt die Musikanten mit großem Stolz.

Schützenheim Zell: Vollelektronische Schießstände erläutert

Im neu umgebauten Schützenheim in Zell erläuterten Schützenmeister Georg Guggemos und Kassier Alfred Guggemoos die neuen, vollelektronischen Schießstände und mehrere Besucher versuchten sich am Lichtgewehr. Nach diesen Erklärungen warteten schon die Schützendamen mit Kuchen und Kaffee auf die Gäste.

Damit endete die Schlemmer- und Besichtigungstour und alle waren beeindruckt, welch großartigen Neu-, Um- und Anbauten im Lauf des vergangenen Jahres von vielen fleißigen Helfern geleistet wurden. Das sind vier Leuchtpunkte in der Gemeinde, war die einhellige Meinung der Besucher, auf die Eisenberg stolz sein könne. So ergingen am Ende sehr lobende Dankesworte an Christine Zweng und Gertrud Wöhrle für die gute Organisation und die perfekte Durchführung.

Lesen Sie auch