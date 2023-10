Bei SPD-Stammtisch wird Kritik laut an der reduzierten Straßenbeleuchtung in Füssen

SPD-Stammtisch befasste sich mit Straßen- und Stadtbeleuchtung. Die Kritik soll auch im Kommunalparlament vorgetrsagen werden.

19.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Teilweise heftige Kritik an der Beleuchtung im öffentlichen Raum der Stadt Füssen übten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim ersten Stammtisch des SPD-Ortsvereins Füssen nach der Sommerpause, teilt die Partei mit. Zwar herrschte Verständnis für die Sparbemühungen der Stadt, doch stieß ihnen auf, dass diese unter anderem zu einer sehr uneinheitlichen und in Teilen nicht mehr nachzuvollziehenden Abschaltung von Straßenbeleuchtungen geführt habe.

Kein System in Füssen erkennbar

So sei die Beleuchtung der Augsburger Straße nur noch sporadisch vorhanden und völlig unsystematisch, bemerkte ein dortiger Anwohner. Gerade an den wichtigen Einmündungsbereichen der Seitenstraßen fehle die Beleuchtung. Ähnliches gelte für die Kemptener Straße. Dort sei die Straßenbeleuchtung nur noch auf der stadtauswärts gesehen linken Seite eingeschaltet. Die meisten Personen gingen jedoch auf der rechten Seite, da dort die Straßen ins Wohngebiet Füssen-West abzweigen und dort auch das vielbesuchte „Haus der Gebirgsjäger“ und der Norma-Markt liegen. Auf dieser Straßenseite sei es jedoch komplett dunkel. Eine Teilnehmerin beklagte die Abschaltung der Straßenbeleuchtung in der König-Ludwig-Promenade, so dass sie auf dem Heimweg stets Angst habe. Auch die Dr.-Samer-Straße sei von der Einmündung in die Augsburger Straße bis zum Kino ohne Beleuchtung, monierte etwa die frühere Stadträtin Helga Manthey. Für verzichtbar hielt die Stammtischrunde die Beleuchtung der Uferpromenade in Hopfen, nachdem - wenn auch in reduziertem Umfang - die Uferstraße ja ausreichend beleuchtet sei. Insgesamt sei im Hinblick auf die Abschaltung von Teilen der Straßenbeleuchtung kein System erkennbar und an verschiedenen Stellen gefährlich für die Verkehrsteilnehmer. Der stellvertretende Vorsitzende Tobias Merz regte an, zur Verbesserung der Situation und zielgenaueren Steuerung der Straßenbeleuchtung diese viel rascher auf LED-Lampen umzustellen.

Für eine Tourismusstadt wie Füssen blamabel

Sehr bedauert wurde laut Pressemitteilung von allen Anwesenden die seit langer Zeit völlig fehlende Stadtbeleuchtung. Das sei für eine touristisch so bedeutende Stadt wie Füssen mit ihrem markanten Erscheinungsbild blamabel und müsse schnellstens geändert werden, war die einhellige Meinung. Einige Anwesende sahen dies als symptomatisch für die derzeitige Entwicklung der Lechstadt an. Andernorts werde bereits darüber gespottet, dass in Füssen „die Lichter ausgingen“.

Stadträtin Ilona Deckwerth sagte zu, die diskutierten Punkte im Stadtrat anzusprechen