Beim Jubiläumsfest löscht die Feuerwehr in Lechbruck vom Floß aus

Bei der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Lechbruck bildet eine spektakuläre Übung den Höhepunkt. Dabei kommen auch historische Geräte zum Einsatz.

13.06.2023 | Stand: 23:07 Uhr

So schön kann ein Fest sein, wenn das Wetter mitspielt: Strahlender Sonnenschein und ein gut aufgelegter Festplatz geben dem 150-Jahr-Fest der Feuerwehr Lechbruck zum Abschluss einen würdigen Rahmen. Zuerst der Gottesdienst mit beiden Konfessionen in der Kirche, dann ein Festakt mit zahlreichen Ehrengästen und danach ein Festausklang, der stimmungsvoller nicht sein konnte.

Gute Worte für die Feuerwehr Lechbruck bei Festgottesdienst

Den Festgottesdienst hatten Pfarrer Hans Ulrich Schneider und seine evangelische Amtskollegin Claudia Henrich-Eck gemeinsam gestaltet und hatten auch gute Worte für die Feuerwehrkameraden übrig. Danach ging es im gemeinsamen Marsch zum Festplatz, wo alles hergerichtet war für einen großen Festtag. Einige Reden hatten die Ehrengäste vorbereitet, darunter der Bürgermeister Werner Moll, Schirmherr Helmut Angl und weitere Amtsträger aus der Umgebung. Als Stellvertreterin der Landrätin war Landtagsabgeordnete Angelika Schorer angereist und hatte ein paar aufmunternde Worte für die Lecher Feuerwehr gespendet. Auch seitens der eigenen Reihen in der Feuerwehr waren Kreisbrandrat Markus Barnsteiner sowie Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler und Kreisbrandmeister Dirk Schranz und hatten sich mit Wort und der Übergabe von Geschenken präsentiert.

Informativer Festakt und Musik der Musikkapelle Lechbruck

Nach einem kurzen, informativen Festakt blieb das Zelt gefüllt bei Musik aus dem Ort mit der Musikkapelle Lechbruck. Aber auch draußen war vieles hergerichtet, was ein Feuerwehrfest aus macht. Die Feuerwehr aus Füssen stellte beispielsweise ihre Geräte und Fahrzeuge aus, es gab einen Kletterturm und auch sonst vieles, was bewundert werden konnte. Ein Höhepunkt war dann allerdings eine historische Feuerwehrübung, die von der Lechbrucker und den Nachbarfeuerwehren veranstaltet wurde. Hier kam auch das Floß in den Einsatz und hatte die Feuerwehrmänner in den Einsatz gebracht.

Gut unterhalten und vom Sprecher aufgeklärt waren die Zuschauer, die das ganze Lechufer säumten und dieses Spektakel beobachteten.

Auch nach der Übung ließ der Andrang nicht nach und so wurde aus dem Feuerwehrfest ein buntes Treiben, das kaum enden mochte. Den Festabschluss gestaltete dann im Zelt die Musikkapelle aus Buching und ließ das Feuerwehrfest gemütlich ausklingen.

Lesen Sie auch Feuerwehr Lechbruck feiert 150 Jahre mit Party, Karteln und Blasmusik