Beim Konzert in Hopferau erklingen sogar Dudelsäcke

Das Programm für das Jahreskonzert wurde dieses Jahr auf besondere Weise zusammengestellt. So wurde daraus ein regelrechtes Feuerwerk.

05.12.2023 | Stand: 15:00 Uhr

„Blasmusik ist bunt“ lautete das Thema des Jahreskonzerts des Musikvereins Hopferau zu Adventsbeginn in diesem Jahr. Was die Zuschauer betrifft, so hatte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass die Auenhalle trotz der chaotischen Witterungsverhältnisse gefüllt war. Vorweg gesagt: Die Buntheit des Klangkörpers war den Zuhörern schon lange bekannt, aber das, was schließlich zu Gehör gebracht wur­de, entsprach einem Feuerwerk, das sich die Musizierenden selbst zusammengestellt hatten, wie zu hören war: Jede und jeder im Orchester hatte drei seine Favoriten benannt – die Auszählung floss entsprechend ins Programm ein.

Zum Auftakt begeistert der Nachwuchs

Zu Beginn spielte – seit wenige Jahren traditionell – die Jugendkapelle Eisenberg-Hopferau unter der Leitung der neu­en Leiterinnen Josefine Sedlmeier und Miriam Ebert: Der nun 15-köp­fige Klangkörper begeisterte die Zuhörer mit Fritz Neuböcks „Fiesta“ sowie der „Fun Polka“ von Alexander Pfluger und zeigte, dass Freude am Spiel und Können die Zuhörer zu begeistern vermag – in ihrer verdienten Zugabe ließen sie die nahende Weihnachtszeit aufleuchten.

Lyrische Hymne auf die Hauskatze

Der Musikverein Hopferau begann mit dem „Grand March“ von Soichi Konagaya, einem preisgekrönten Absolventen der Kunsthochschule Tokio und Komponist vor allem für Blasorchester; in diesem Stück forderte der Komponist mit Hauptfach Perkussion-Instrumente dem Orchester so manches ab, was es bravourös meisterte. Deutlich lyrischer klang „Nora – Licht des Nordens“ von Thomas Asanger, dessen dreibeinige Hauskatze mit 20 Jahren verstarb und deren Stimmungen von Nachdenklichkeit über Verspieltheit bis zum Chaotischen er liebevoll bis vehement nachzeichnet. Weiter ging es mit „Wir lieben die Blasmusik“ (Peter Leitner): „Nomen est omen“ - der Name sagte schon alles. Recht gefühlvoll zeichnete das Orchester mit „Reditus Solis“ (Rückkehr der Sonne) von Armin Kofler, einem Südtiroler, die Empfindungen von Hochgebirgsdörflern nach, die jährlich für zwei Monate auf den Anblick der Sonne verzichten müssen: Niedergang, Schatten und Neubeginn wurden entsprechend lyrisch bis majestätisch vorgetragen.

Bock auf Blasmusik

Nach den Ehrungen setzte das Orchester mit „Bock auf Blasmusik“ von Matthias Glotz aus Görisried, der mit im Publikum saß, seinen bunten Reigen fort, der jedes Register zu Höchstform anspornte – das Stück erfuhr in diesem Jahr seine Erstaufführung. Recht stimmungsvoll, bisweilen auch monumental, erklang „Baba Yetu“ (Swahili: Vaterunser) von Christopher Kin, wobei jeder nachvollziehen konnte, dass der Komponist das für ein Computerspiel komponierte Stück mit einem Grammy bedacht worden war.

Auch zwei Dudelsäcke erklangen beim Jahreskonzert des Musikvereins Hopferau. Bild: Norbert Plattner

Mit 80er Kult(tour), einem Arrangement von Thiemo Kraas, entführte das Orchester seine Zuhörerschaft in Altbekanntes, vor allem die ältere Generation wird die eingeflochtenen Oldies wie „Skandal im Sperrbezirk“, „Sternenhimmel“ oder „Rock Me Amadeus“ noch im Ohr haben. Nach dem getragenen Stück „The Story“ (Martin Scharnagel) folgte mit „At The World´s End“ der Zugriff auf „Fluch der Karibik“, der dem Klanggebilde schließlich alles abverlangte und im anhaltenden Applaus des Publikums den offiziellen Teil beendete. Eine Besonderheit stand allerdings noch aus: Bei einer der drei Zugaben („Amazing Gra­ce“) traten zum Gaudi aller zwei Dudelsackpfeifer aus den Bläserregistern auf.

"Wenn ein Verein alt werden will, muss er jung bleiben"

Die Ehrungen nahmen die stellvertretende Präsidentin des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds Centa Theobald unterstützt von Andreas Kleinhenz (Ausschussmitglied des Bezirks 3 Füssen) vor: Sie würdigte hierbei generell die Arbeit der örtlichen Musikvereine und insbesondere die des MVs Hopferau, der über seine Grenzen hinaus bekannt sei. Mit Blick auf die gute Jugendarbeit des Vereins stellte sie fest: „Wenn ein Verein alt werden will, muss er jung bleiben!“ Eine besondere Ehrung wurde Willi Breher, einem Urgestein des Vereins, für seine vielfältigen Einsätze in knapp 50 Jahren zu seiner Verabschiedung ausgesprochen.

Infokasten

Ehrungen

Marie Lipp (D 1), Theresa Bayrhof (D 2)

10 Jahre: Elias Dischler, Paula Jachtner, Dominik Lochbihler, Andreas Nigg

25 Jahre: Andrea Breyer, Christine Böck, Thomas Köpf

50 Jahre:Josef Böck, Alto Hefele, Werner Köpf

45 Jahre (interne Ehrung): Michael Eberle, Peter Nigg