Was wird aus dem Pfarrhof-Gelände in Eisenberg-Zell?

In der Gemeinde Eisenberg hat sich im vergangenen Jahr einiges getan. Wie Bürger bald in die Politik eingebunden werden.

13.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Gemeinde Eisenberg möchte bei der Planung für der Neugestaltung des Pfarrhof-Geländes die Bürger mit einbeziehen. Das verkündete Bürgermeister Manfred Kössel beim Neujahrsempfang der Gemeinde im Dorfgemeinschaftshaus in Zell. Außerdem ließ man das vergangene Jahr mit einer Bilderstrecke Revue passieren. Der Bürgermeister zeigte sich erleichtert darüber, nach den Hochphasen der Pandemie wieder in Präsenz zusammenkommen zu können und sprach den Bürgern seinen Dank aus.

Der nächste öffentliche Termin ist schon in Sicht: Am Samstag, 21. Januar, um 9 Uhr, sollen im Dorfgemeinschaftshaus in Zell Ideen für die zukünftige Verwendung des Pfarrhof-Geländes in Zell gesammelt werden. Dazu können sich alle Bürger und Bürgerinnen über Telefon (08364) 240 anmelden. Angelika Blanz-Düsterfeld wird die Veranstaltung als Moderatorin begleiten.

Eröffnet wurde der Neujahrsempfang im Anschluss an einen Festgottesdienst von der Musikkapelle. Zu Beginn hatte Pfarrer Wolfgang Schnabel das Wort: Krieg in Europa und viele andere kleine und große Krisen beschäftigten im vergangenen Jahr Menschen auf der ganzen Welt. In Bezug darauf verwies Schnabel auf die Jungfrau Maria als Knotenlöserin. Auch erinnerte er an den kürzlich verstorbenen bayerischen Papst Benedikt XVI. und damit verbunden den Wunsch, dass dieses Land als Land tiefer Frömmigkeit erhalten bleiben möge.

Die Reihe der Heiligen schloss Schnabel mit Gedanken an den Bistumspatron St. Ulrich, dessen Werke sich auf die Probleme seiner Zeit konzentrierten und dessen Wirken im aktuellen Ulrichsjahr in der Pfarreiengemeinschaft in besonderer Weise gewürdigt wird.

Mit einem Bildervortrag blickte Kössel auf die Errungenschaften der Gemeinde im vergangenen Jahr zurück. Darunter der Fortschritt im Glasfaserausbau, der neue Kinderspielplatz, neue Parkautomaten oder die Planung des Gewerbegebiets Osterreuten West.

Für ihr besonderes Engagement erhielten acht Bürger der Gemeinde die Ehrenamtskarte. Lob vom Bürgermeister erhielten zudem der Gemeinderat sowie der Pfarrgemeinderat, die Vereine für die hervorragende Zusammenarbeit, der Kindergarten Sonnenschein mit der neuen Leiterin Nicola Lenz und der Kinderhort unter der bewährten Leitung von Gudrun Jachtner. Große Anerkennung gab es auch für die Nachbarschaftshilfe „Mir helfed zemed“ mit ihrem „Bürgercafé Auszeit“ und die Freiwillige Feuerwehr. Kössel dankte auch Heimatkundler Albert Guggemos für seine Arbeit, besonders für die Aktualisierung des Buches „Eisenberg im Wandel der Zeit“, das im USB-Stick-Format beim Neujahrsempfang ausgegeben wurde.