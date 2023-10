Beim Projekt neuer Norma-Markt im Füssener Westen tut sich wieder was

Nachdem das Vorhaben vor wenigen Monaten gestoppt worden ist, hat sich nun offensichtlich ein neuer Projektentwickler in Füssen gefunden.

15.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ein neuer Norma-Markt, der heutigen Ansprüchen an Größe (1200 Quadratmeter Verkaufsfläche) und Gestaltung gerecht wird. Dazu ein Anbieter für Tiernahrung (650 Quadratmeter), ein Bio-Lebensmittelmarkt (650 Quadratmeter) und ein Getränkemarkt (700 Quadratmeter). Das alles soll auf dem unbebauten Gelände neben dem Technischen Hilfswerk in Füssen entstehen. Zuletzt schien das Projekt aber gefährdet, im Mai hatte der Füssener Stadtrat eine Veränderungssperre über das Gebiet verhängt. Denn der Projektentwickler schien in Schwierigkeiten geraten zu sein: Aus wirtschaftlichen Gründen drohe die Gefahr, dass er die vertragskonforme Umsetzung der Ziele des Bebauungsplans nicht mehr gewährleisten könne, hieß es damals. Soll wohl heißen: Es war vielleicht angedacht, andere Märkte auf dem Areal unterzubringen - das aber hätte nicht den Zielen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) entsprochen.

