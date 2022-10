Beim Röfleuter Weg in Pfronten ist doch nicht alles klar

Bürgermeister Alfons Haf korrigiert gegenüber unserer Redaktion schriftlich einige seiner Aussagen. Die betroffene Grundeigentümerin beklagt Unwahrheiten.

28.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Bei der Sanierung des Röfleuter Wegs zwischen den Pfrontener Ortsteilen Weißbach und Röfleuten läuft doch nicht alles so rund und harmonisch, wie es Bürgermeister Alfons Haf zuletzt öffentlich dargestellt hat. In einer schriftlichen Erklärung an unsere Redaktion hat er einige seiner bisherigen Aussagen ausdrücklich widerrufen. Hintergrund sind Unstimmigkeiten wegen Grundflächen eine Reiterhofs, die für die Sanierung der Ortsverbindungsstraße und den Bau eines begleitenden Geh- und Radwegs benötigt werden – und zwar mehr davon, als in der ursprünglichen Planung vorgesehen waren. Die Gespräche darüber zwischen der Gemeinde und der Eigentümerin sind bis jetzt noch nicht abgeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.