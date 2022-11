Beim Straßenausbau in Füssen abgespeckte Lösung beschlossen

Auf den planerischen Größenwahn rund um den Prinzregentenplatz in Füssen folgt eine Minimalvariante, die an den Anfang aller Überlegungen vor zwölf Jahren erinnert.

03.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Vom großen Plan, der im Laufe von über einem Jahrzehnt immer umfangreicher wurde, ist nicht viel übrig geblieben. Nur das, was der Ausgangspunkt der Überlegungen war: Die Rede ist vom Ausbau der Verkehrsanlagen rund um den Prinzregentenplatz in Füssen. Jetzt sollen der Durchmesser der Insel im Kreisverkehr verkleinert, das hässliche Absperrgitter ersetzt und die provisorische Ampel in der Luitpoldstraße in eine fest installierte Anlage umgewandelt werden. Für diese abgespeckte Lösung sprach sich der Stadtrat aus. Ob sie aber auch kommt, muss sich noch zeigen: Denn mehr als 260.000 Euro wollen die Kommunalpolitiker dafür nicht ausgeben.

