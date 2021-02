Ein Bürger kritisiert, dass er für Tests nach Marktoberdorf fahren muss. Er benötigt das Ergebnis, um Angehörige im Heim besuchen zu können. Das sagt die Stadt.

22.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Reinhart Hencir besucht regelmäßig seine demente Mutter in einem Senioren- und Pflegeheim in Füssen. Damit er das Heim betreten darf, muss er einen negativen Corona-Test vorlegen. So schreibt es die Verordnung des Freistaats zum Schutz der Bewohner sowie des Personals vor. Hencir schlägt deshalb eine Teststation in Füssen vor, damit die Fahrt ins Testzentrum nach Marktoberdorf wegfällt. Allerdings gibt es dazu Alternativen. Zudem bemüht sich die Stadt Füssen, vor Ort eine Teststation aufzubauen.