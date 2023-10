Markthalle am Schrannenplatz feiert Jubiläum - Besucher müssen mit neuer Gebühr rechnen

Die Markthalle im Füssener Kornhaus wird 25 Jahre alt. Lange lag das Gebäude im Dornröschenschlaf - von einem miesen Zustand war die Rede. Ein Blick zurück.

04.10.2023 | Stand: 07:22 Uhr

Ein König-Ludwig-Museum? Eine Kleinkunstbühne oder doch eine Weinstube? Nachdem die Feuerwehr das Kornhaus am Schrannenplatz Ende 1995 verlassen hatte, gab es viele Ideen für eine neue Nutzung des im Jahr 1483 erbauten Hauses. Doch zunächst versank das historische Gebäude in einen fast dreijährigen Dornröschenschlaf, ehe die Idee einer Markthalle aufkam. Die wurde am 15. Oktober 1998 durch den damaligen Bürgermeister Dr. Paul Wengert eröffnet. 25 Jahre ist das jetzt bald her - am Samstag, 7. Oktober, wird das Jubiläum ab 11 Uhr gefeiert,

